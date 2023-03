Avalon Technologies IPO: 3 अप्रैल को खुलेगा 865 करोड़ का IPO, निवेश के पहले इश्यू से जुड़ी हर डिटेल

Avalon Technologies IPO: एवलॉन टेक्नोलॉजीज का 865 करोड़ रुपये का आईपीओ 3 अप्रैल को खुलेगा.

Avalon Technologies IPO: कंपनी के आईपीओ संबंधी प्रारंभिक दस्तावेज के मुताबिक एवलॉन टेक्नोलॉजीज का तीन-दिवसीय आईपीओ 6 अप्रैल को बंद होगा. एंकर इनवेस्टर्स 31 मार्च को बोली लगा सकेंगे.

Avalon Technologies Rs 865 Crore IPO to Kick Off on April 3: इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस देने वाली कंपनी एवलॉन टेक्नोलॉजीज (Avalon Technologies) का 865 करोड़ रुपये का आईपीओ 3 अप्रैल को खुलेगा. कंपनी के आईपीओ संबंधी प्रारंभिक दस्तावेज के मुताबिक एवलॉन टेक्नोलॉजीज का तीन-दिवसीय आईपीओ 6 अप्रैल को बंद होगा. एंकर इनवेस्टर्स 31 मार्च को बोली लगा सकेंगे. OFS के जरिए 545 करोड़ रुपये जुटाने की है योजना पहले कंपनी का 1,025 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने का प्रस्ताव था लेकिन बाद में आईपीओ का साइज घटाकर 865 करोड़ रुपये कर दिया गया है. इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के तहत कंपनी इक्विटी शेयर्स के फ्रेश इश्यू से 320 करोड़ रुपये और प्रमोटर्स एवं मौजूदा शेयरधारकों द्वारा शेयर्स की ऑफर ऑफ सेल (OFS) के माध्यम से 545 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है. Car Maintenance Tips: नई कार खरीदने का है प्लान? तो मेंटेनेंस के लिए जानिए ये 5 जरूरी टिप्स कंपनी के बारे में डिटेल्स साल 1999 में स्थापित एवलॉन अन्य कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएं देने का काम करती है. अमेरिका और भारत में इसके 12 विनिर्माण संयंत्र हैं. वित्त वर्ष 2022 में 30 जून, 2022 तक 1,039 करोड़ रुपये की ऑर्डर बुक के साथ कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू 840 करोड़ रुपये था. जेएम फाइनेंशियल, डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स, आईआईएफएल सिक्योरिटीज और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के लिए मर्चेंट बैंकर हैं. जनवरी में कंपनी को आईपीओ लाने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) की हरी झंडी मिली. नए इश्यू से प्राप्त इनकम का इस्तेमाल डेट पेमेंट, फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट परपज के लिए किया जाएगा. आईपीओ का साइज कम कर दिया गया है क्योंकि एवलॉन ने 160 करोड़ रुपये का कुल प्री-आईपीओ प्लेसमेंट पूरा किया, जिसमें 80 करोड़ फ्रेश इश्यू और 80 करोड़ सेकेंडरी शेयर की बिक्री शामिल है. प्री-आईपीओ प्लेसमेंट में कंपनी ने UNIFI Financial Private Limited और Ashoka India Equity Investment Trust Plc से प्रत्येक में 60 करोड़ रुपये और India Acorn Fund Limited से 40 करोड़ रुपये प्राप्त किए. नतीजतन नेट पब्लिक इश्यू अब 865 करोड़ रुपये है.

