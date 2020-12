भारत के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी का परिवार और ज्यादा दौलतमंद हो चुका है. अंबानी परिवार एशिया की सबसे अमीर फैमिली है. मुकेश अंबानी परिवार के पास हॉन्ग कॉन्ग के Kwoks से दोगुना और दक्षिण कोरिया के ली परिवार से तीन गुना अधिक दौलत हो चुकी है. यह बात ब्लूमबर्ग बिलियेनियर इंडेक्स की एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों की रैंकिंग से सामने आई है. साल 2020 के लिए ब्लूमबर्ग की इस रैंकिंग में पहली पीढ़ी की संपत्ति को बाहर रखा गया है और अधिकांश परिवारों में विरासत को केन्द्र रखा गया है.

इस वक्त एशिया के 20 सबसे अमीर परिवारों के पास कुल मिलाकर 463 अरब डॉलर की संपत्ति है. इस रैंकिंग में भारत से मुकेश अंबानी परिवार के अलावा 2 अन्य भारतीय परिवार भी हैं. आइए जानते हैं इस बारे में डिटेल में…

रिलायंस इंडस्ट्रीज को धीरूभाई अंबानी ने 1957 में शुरू किया था. 2002 में उनकी मौत के बाद पारिवारिक बिजनेस धीरूभाई के दो बेटों मुकेश और अनिल अंबानी में बंट गया. कारोबार का ऑयल रिफाइनिंग व पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस मुकेश अंबानी को मिला, जबकि फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर व टेलिकॉम में नए वेंचर्स अनिल अंबानी के हिस्से में आए.

मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से में आए बिजनेस को और आगे बढ़ाया और इसे आसमान पर पहुंचा दिया. उन्होंने Jio की मदद से टेलिकॉम कारोबार में भी कदम रखा और इसे भी बुलंदियों पर लेकर गए. इस वक्त मुकेश अंबानी परिवार की दौलत 76 अरब डॉलर है और यह परिवार एशिया का सबसे अमीर परिवार है.

ब्लूमबर्ग के हिसाब से, मुकेश अंबानी परिवार की दौलत अब एशिया के दूसरे सबसे अमीर परिवार हॉन्ग कॉन्ग के Kwoks की दौलत के दोगुने से भी अधिक हो गई है. वहीं दक्षिण कोरिया की ली फैमिली से अंबानी परिवार तीन गुना अधिक और जापान के Torii व Saji clan से लगभग 5 गुना अमीर है.

महामारी के काल में एक ओर कोविड19 के केस धड़ाधड़ बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियों के साथ एक के बाद एक डील को अंजाम दे रहे थे. इन डील्स में अंबानी ने पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल यूनिट में हिस्सेदारी बेचकर निवेश हासिल किया, उसके बाद रिटेल बिजनेस में हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाया.

शापूरजी पालोनजी ग्रुप का कर्ताधर्ता मिस्त्री परिवार इस वक्त एशिया का 8वां सबसे अमीर परिवार है और 22 अरब डॉलर की संपत्ति का मालिक है. पालोनजी मिस्त्री के दादा ने एक ब्रिटिश के साथ मिलकर 1865 में कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और फैमिली बिजनेस की नींव रखी. आज शापूरजी पालोनजी समूह इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन समेत विभिन्न कारोबारों में है. इसकी टाटा सन्स में भी हिस्सेदारी है. मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की बिल्डिंग इसी ग्रुप ने बनाई है.

इस परिवार के पास इस वक्त 15.1 अरब डॉलर की संपत्ति है और ये एशिया के 16वें सबसे अमीर हैं. पाकिस्तान के शिकारपुर के रहने वाले परमानंद हिंदुजा 1914 में मुंबई आए ताकि वह ट्रेड व बैंकिंग में अपना बिजनेस खड़ा कर सकें. 5 साल बाद उन्होंने तेहरान में कार्यालय खोला. 1979 तक ग्रुप का हेडक्वार्टर वहीं रहा. 1971 में परमानंद की मौत हुई. इसके 8 साल बाद उनके दो बेटे गोपीचंद और श्रीचंद लंदन चले गए, वहीं दो अन्य बेटों में से प्रकाश जेनेवा गए जबकि अशोक मुंबई में ही रहे. हिंदुजा ग्रुप वर्तमान में एनर्जी, ऑटोमोटिव, फाइनेंस और हेल्थकेयर जैसे कारोबारों में है. इस परिवार के भारत के अलावा लंदन जैसे अन्य विदेशी शहरों में भी रियल एस्टेट हैं.

(नोट: एशिया की रिचेस्ट फैमिली की रैंकिंग 13 नवंबर को कंपाइल की गई है. इसमें फर्स्ट जनरेशन वेल्थ को शामिल नहीं किया गया है, जैसे अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के जैक मा. इसीलिए लिस्ट में चीन का कोई परिवार नहीं है, जहां टेक पर फोकस्ड और अपेक्षाकृत युवा अरबपति हैं.)

