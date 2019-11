112 गुना रिटर्न 19 साल में, इस कंपनी ने 1 लाख को बनाया 1.12 करोड़; आगे भी कमाई का मौका

Crorepati Stock: एशियन पेंट्स (Asian Piants) का शेयर भी बाजार के करोड़पति स्टॉक में शामिल है, जिसने लगातार निवेशकों को मालामाल किया है. रिटर्न की बात करें तो एशियन पेंट्स के शेयर ने पिछले 19 साल में निवेशकों का पैसा 112 गुना कर दिया है. साल 2000 की शुरूआत में एक शेयर का भाव 16.25 रुपये के करीब था. जो 30 अक्टूबर 2019 को बढ़कर 1820 रुपये के करीब पहुंच गया है. यानी शेयर का भाव 112 गुना या 11100 फीसदी बढ़ गया. इस लिहाज से देखें तो निवेशकों को 1 लाख रुपये का निवेश इस दौरान 1.12 करोड़ के बराबर हो गया.

वैसे तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात करें तो पेंट मार्केट में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 55 फीसदी के करीब है. लेकिन ऑर्गेनाइज्ड और अन—ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को जोड़ दें तो भी कंपनी एक तिहाई हिस्सेदारी रखती है. यानी यह कंपनी हर तीसरे घर को चमका रही है. सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा भी सालाना आधार पर 68 फीसदी बढ़कर 823 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लगातार बेहतर बना हुआ है.

इस कंपनी की शुरूआत 1042 में विश्‍व युद्ध के दौरान तब हुई थी, जब विदेश से आने वाले पेंट के आयात पर भारत में रोक लग गई थी. उस दौरान 4 दोस्तों ने एक छोटे से गैराज से इस कारोबार की शुरूआत की थी. इनमें चंपकलाल चौकसे, चिमनलाल चौकसे, सूर्यकांत दामी और अरविंद आर वकील शामिल थे. आज एशियन पेंट्स का कुल मार्केट कैप बढ़कर 1.75 लाख करोड़ रुपये हो गया है. कंपनी को बेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स में से एक माना जाता है.

मौजूदा वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में एशियन पेंट्स का मुनाफा करीब 68 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 824 करोड़ रुपये हो गया है. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 491.58 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी की आय सालाना आधार पर 9.4 फीसदी बढ़ कर 5,050.66 करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी के सजावटी पेंट कारोबार में 12 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. एशियन पेंट्स का एबिटडा मार्जिन 60 बेसिस प्वॉइंट सुधर कर 19 फीसदी रहा.

ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के मुताबिक एक्सटेंउेड मानसून के बाद भी सजावटी पेंट कारोबार में बढ़ोत्तरी रही है. वहीं, कच्चे माल की कीमतों में नरमी और कॉरपोरेट टैक्स रेट में कमी की वजह से भी एशियन पेंट्स के नतीजे बेहतर रहे हैं. कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बेहतर है, वहीं प्रोडक्ट मिक्स का फायदा भी एशियन पेंट्स को मिल रहा है. आगे भी अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा फोकस रहने का फायदा कंपनी को होगा. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने शेयर के लिए 2050 रुपये का लक्ष्य दिया है. यानी करंट प्राइस से प्रति शेयर 230 रुपये का फायदा निवेशकों को हो सकता है.

