Stock in News: Adani Power, Ashok Leyland, ONGC समेत एक्शन में रहेंगे ये शेयर, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते आज के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 21 जून 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Ashok Leyland, HUDCO, ONGC, LIC Housing Finance, Adani Power, Bharat Forge, Happiest Mind Technologies, Bank of India, Suven Life Sciences, Fineotex Chemical और Engineers India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की अनुमति मिली है तो किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Ashok Leyland हिंदुजा ग्रुप की कंपनी Ashok Leyland ने 11.44 टन सकल मूल्य भार (GVW) कटेगिरी में अपने ईकोमेट स्टार 1115 ट्रक के लॉन्च के साथ अपने CNG संचालित इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल (ICV) पोर्टफोलियो को मजबूत किया है. HUDCO फिच रेटिंग्स ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HUDCO) की रेटिंग को ‘BBB-‘ लेवल यानी सॉवरेन लेवल पर कंफर्म किया है. रेटिंग एजेंसी ने HUDCO के आउटलुक को ‘निगेटिव’ से ‘स्टेबल’ कर दिया है. ONGC मिनिस्ट्री आफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अलका मित्तल, निदेशक (HR) को ONGC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (CMD) के पद के अतिरिक्त प्रभार को 1 जुलाई से 31 अगस्त, 2022 तक या 2 महीने की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. LIC Housing Finance LIC Housing Finance ने कहा है कि उसने अपनी प्राइम लेंडिंग रेट में 60 बेसिस प्वॉइंट की बढ़ोतरी की है. होम लोन पर 20 जून से प्रभावी नई ब्याज दरें अब 7.50 फीसदी से शुरू होंगी. Adani Power Adani Power ने लगभग 609 करोड़ रुपये में SPPL और EREPL में 100 फीसदी इक्विटी का अधिग्रहण पूरा किया. 7 जून, 2022 को कंपनी ने अपने संबंधित शेयरधारकों से 2 कंपनियों सपोर्ट प्रॉपर्टीज (SPPL) और इटरनस रियल एस्टेट (EREPL) के 100 फीसदी इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे. Bharat Forge Bharat Forge ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कल्याणी पावरट्रेन (KPL) के तहत अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस इनिशिएटिव को कंसोलिडेट करने का निर्णय लिया है. Happiest Mind Technologies मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड्स ने ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए आईटी कंपनी Happiest Mind के शेयरों को 105 करोड़ रुपये के लिए ऑफलोड किया. बीएसई के पास उपलब्ध बल्क डील के आंकड़ों के मुताबिक, मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट फंड्स इमर्जिंग लीडर्स इक्विटी फंड ने 13,14,055 शेयर बेचे, जो कंपनी में 0.9 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर हैं. Bank of India Bank of India ने नई इक्विटी पूंजी में 2500 करोड़ रुपये तक जुटाने पर विचार कर रहा है. बैंक को नियामक मानदंडों का पालन करने के लिए सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़ाकर 25 फीसदी करने की आवश्यकता है. वर्तमान में बैंक ऑफ इंडिया में सार्वजनिक शेयरधारिता 18.59 फीसदी है.

