क्या आप Yes bank के ग्राहक हैं? जानिए किस स्थिति में निकाल सकते हैं 5 लाख रुपये तक रकम

Yes Bank Crisis: मिथिलेश कुमार (परिवर्तित नाम) का सैलरी अकाउंट यस बैंक (YES BANK) में है. 6 मार्च को सुबह जब वह उठे तो अखबार पढ़कर उनकी बेचैनी बढ़ गई. उन्होंने तुरंत अपने यस बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग के जरिए कुछ जरूरी पेमेंट और फंड ट्रांसफर के लिए अपना लैपटॉप खोला. लेकिन, वह एक भी ट्रांजैक्शन करने में सफल नहीं हो पाए. मिथिलेश की तरह हजारों यस बैंक ग्राहक इस समस्या से जूझ रहे हैं. बैंक एटीएम से भी पैसे नहीं​ निकल रहे हैं. इस बीच, रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से यह भरोसा दिया गया कि बैंक के ग्राहक घबराए नहीं, जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि यस बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है. ग्राहक नियम के तहत पैसा निकाल सकते हैं.

दसअसल, रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त यस बैंक पर गुरुवार देर शाम रोक लगाते हुए उसके बोर्ड को भंग कर SBI के पूर्व CFO प्रशांत कुमार एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया. साथ ही 3 अप्रैल तक निकासी की सीमा 50,000 रुपये कर दी है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को मुंबई में कहा है कि निकासी लिमिट की 30 दिन की जो सीमा तय की गई है, वह अधिकतम सीमा है. जल्द ही रिजर्व बैंक की ओर से इस दिशा में एक्शन दिखेंगे. YES बैंक पर RBI की पाबंदी से ग्राहकों में खलबली

अब अहम सवाल यह है कि यदि आपका यस बैंक में खाता है और उसे इमरजेंसी की स्थिति में 50,000 रुपये से ज्यादा की जरूरत है तो उसके सामने क्या विकल्प हैं. यह तो एक हकीकत है कि ​जब तक यस बैंक पर आरबीआई पाबंदी है तब तक आपके खाते में चाहे कितनी भी रकम पड़ी हो लेकिन आप 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. वित्त मंत्रालय की ओर से 5 मार्च देर शाम नोटिफिकेशन में हालांकि यह स्पष्ट किया है कि बैंक के ग्राहक सशर्त 5 लाख रुपये तक भी निकाल सकते हैं. ऐसे में यस बैंक के ग्राहक कुछ अहम बातें जान लें.

