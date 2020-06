बाजार की उठा-पठक के बीच चाहिए रिस्क फ्री रिटर्न, आर्बिट्रॉज फंड में निवेश का सही है समय

शेयर बाजार में फरवरी के आखिरी से लेकर भारी उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है. इन 3 महीनों की वोलैटिलिटी में निवेशकों को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा है. 20 फरवरी को सेंसेक्स ने रिकॉर्ड 42273.87 का स्तर टच किया, लेकिन 24 मार्च को 52 हफ्तों के लो 25639 के स्तर पर आ गया. हालांकि बाजार में इधर रिकवरी आई है और सेंसेक्स 33800 के करीब बंद हुआ है. मार्केट एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने तक बाजार को संभलने में अभी 3 से 4 महीने तक लग सकते हैं. ऐसे में अगर सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड की खास स्कीम आर्बिट्रॉज फंड बेहतर विकल्प हो सकता है. ये बाजार के उठापठक से आपके निवेश का सुरक्षा दे सकते हैं.

ये कैश मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में शेयरों के भाव में अंतर का फायदा उठाने के लिए अपने फंड का इस्तेमाल करता है. म्यूचुअल फंडों की ये स्कीमें कैश सेग्मेंट में शेयरों को खरीदती हैं और साथ-साथ उसी कंपनी के डेरिवेटिव सेग्मेंट में फ्यूचर बेचती हैं. यह तभी किया जाता है जब फ्यूचर उचित प्रीमियम पर कारोबार करते हैं. यह वजह है कि शेयर बाजार में ज्यादा उतार-चढ़ाव के दौर में इस फंड का प्रदर्शन बेहतर रहता है. फंड मैनेजर इक्विटी में निवेश करने के बाद डेरिवेटिव मार्केट में उस सौदे को हेज करता है. इससे कैश मार्केट में खरीदे गए शेयर पर जोखिम काफी हद तक घट जाता है.

इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिजिए अगर एक ही वस्तु की कीमत अलग-अलग बाजारों में अलग-अलग होती है. तो आप उस वस्तु को बाजार में खरीदकर जोखिम मुक्त मुनाफा वहां से कमा सकते हैं, जहां कीमत अधिक होती है. यह महत्वपूर्ण है कि लेनदेन को यानी खरीदने और बेचने दोनों को एक साथ निष्पादित किया जाता है ताकि मुनाफे को लॉक किया जा सके और प्राइस रिस्क न होने पाए. आर्बिट्रेजर्स का मुख्य उद्देश होता है कि बिना जोखिम के 100 फीसदी खरीद-बिक्री की जा सके या उसे हेज किया जा सके.

एक्सचेंज आर्बिट्रॉज: दो स्टॉक एक्सचेंजों में एक ही सिक्योरिटी की कीमतें अलग अलग होती हैं. उदाहरण के लिए किसी कंपनी का शेयर एनएसई पर 100 रुपए में ट्रेड कर रहा है, तो वही बीएसई पर यह 101 रुपए में ट्रेड कर रहा है. यानी आप अपने मुनाफे को बीएसई पर लॉक कर 1 रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं.

कैश एंड कैरी आर्बिट्रॉज: किसी कंपनी का शेयर कैश मार्केट में 1785 रुपए का है, वही शेयर फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट में 1794 रुपए का होता है. तो आप कैश मार्केट से उस शेयर को खरीद कर फ्यूचर मार्केट में उसे बेच सकते हैं और 9 रुपए का मुनाफा कमा सकते हैं. कैश एंड कैरी आर्बिट्रेज को मुख्य रुप से म्युचुअल फंड की रणनीति में काम लाया जाता है.

कैश मार्केट से खरीद कर एफएंडओ मार्केट में बेच कर मुनाफा कमाया जा सकता है. हालांकि इसमें एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान रखना होता है. (हर महीने की आखिरी गुरुवार को ) कैश प्राइस और फ्यूचर प्राइस एक दूसरे से मिलते हैं. नीचे दिए गए टेबल से आप समझ सकते हैं कि कैसे प्राइस मूवमेंट के बावजूद आप एफएंडओ में अपने फंड को एक्सपायरी से पहले मुनाफा कमा सकते हैं.

यह बिल्कुल कैश एंड कैरी की तरह होता है, बस इसमें अंतर यह रहता है कि यहां स्टॉक की बजाय इंडेक्स पर निर्धारण होता है. उदाहरण के लिए, निफ्टी एफएंडओ बाजार में 9,300 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी (इंडेक्स के समान अनुपात में) के बॉस्केट में शेयरों का मूल्य कैश मार्केट में 9275 रुपये है. आप निफ्टी को एक साथ बेचकर और कैश मार्केट में शेयरों की बास्केट खरीदकर, प्रति निफ्टी फ्यूचर कांट्रैक्ट पर 25 रुपये का लाभ लॉक-इन कर सकते हैं. यह आमतौर पर आर्बिट्राज फंड द्वारा भी उपयोग किया जाता है.

कोविड-19 महामारी के चलते पिछले कुछ महीनों से घरेलू शेयर बाजार काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. देशभर में जारी लॉकडाउन के चलते इस साल अबतक निफ्टी 50 में 24 फीसदी गिरावट देखी गई है. जिसमें सिर्फ मार्च में 23 फीसदी की गिरावट रही है. हालांकि अप्रैल में 14 फीसदी का उछाल भी देखा गया है. (स्रोत: ब्लूमबर्ग, 15 मई 2020).

बाजार के हालात को देखते हुए करीब करीब सभी म्युचुअल फंड कैटेगरी लाल निशान में है. लेकिन आर्बिट्रॉज फंड में पॉजिटिव रिटर्न मिला है. जब बाजार में उठापटक हो रही हो तो ऐसे में आर्बिट्रॉज फंड एक ऐसा हथियार है जो निवेशकों को कमाने का मौका देता है वो भी बिना जोखिम के. खासकर जो इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं और बाजार की उठापटक के बगैर बिना जोखिम के लाभ कमाना चाहते हैं.

फेज आर्बिट्रॉज फंड निफ्टी 50

सब प्राइम क्राइसिस (जनवरी 2008-मार्च 2009) 8% -43.42%

बाउंस बैक (अप्रैल 2009-दिसंबर 2010) 5.17% 48.77%

यूरोपीयन क्राइसिस (जनवरी 2011-जून 2013) 8.66% -1.94%

पोस्ट यूरोपीयन क्राइसिस (जुलाई 2013-फरवरी 2015) 8.68% 28.07%

चाइना स्लोडाउन (मार्च 2015-फरवरी 2016) 6.85% -21.51%

मिक्स्ड सिनेरियो (जनवरी 2018 से दिसंबर 2019) 6.07% 8.59%

Covid-19 क्राइसिस (जनवरी 2020-मई 2020) 2.01% -24.51%

(स्रोत: क्रिसिल रिसर्च)

लेखक: वैभव शाह, हेड (प्रोडक्ट, मार्केटिंग व कम्युमिकेशन), मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया प्रा. लिमिटेड

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.