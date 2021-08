Aptus Value Housing Finance डिस्काउंट पर हुआ लिस्ट, निवेशकों को नहीं मिला लिस्टिंग गेन का फायदा

Aptus Value Housing Finance Listing: कारट्रेड टेक और नुवोको विस्तास की फीकी लिस्टिंग के बाद आज दो और कंपनियां की लिस्टिंग ने निवेशकों को निराश किया. केमप्लास्ट सैनमार के अलावा आज एक और कंपनी Aptus Value Housing Finance के शेयर मार्केट में लिस्ट हुए हैं. मार्केट में तेजी के बावजूद इसके शेयर 353 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 6.53 फीसदी डिस्काउंट यानी 329.95 रुपये पर लिस्ट हुए हैं.

इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने आईपीओ के जरिए 2780 करोड़ जुटाने के लिए प्राइमरी मार्केट में प्रवेश किया था. आईपीओ के तहत 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले 500 करोड़ रुपये के नए इक्विटी शेयर जारी किए गए हैं और शेष शेयर ऑफर फॉर सेल के तहत इश्यू किए गए हैं. लिस्टिंग के समय इसका मार्केट कैप 16351 करोड़ रुपये रहा. यह आईपीओ 17.20 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ था.

Aptus Value Housing ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में कम और मध्यम आय वर्गीय स्वरोजगार वाले ग्राहकों को फाइनेंस करती है. यह हाउसिंग कंपनी आवासीय संपत्ति की खरीद व खुद से निर्माण, घर में सुधार और लोन के विस्तार के लिए फाइनेंस करती है. हालांकि यहां 25 लाख रुपये से अधिक का लोन नहीं मिलता है. वित्त वर्ष 2019 से 2021 के बीच इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 51 फीसदी की सीएजीआर (कंपाउंड अनुअल ग्रोथ रेट) से बढ़कर 350.9 करोड़ रुपये हो गया. मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज के एनालिस्ट्स ने इस इश्यू को सब्सक्राइब की रेटिंग दिया था और कहा था कि पिअर्स के मुकाबले इसका वैल्यूएशन बेहतर है और इसमें ग्रोथ की बहुत संभावना है.

आज Chemplast Sanmar की लिस्टिंग ने निवेशकों को निराश किया है. कंपनी के शेयर 541 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले बीएसई पर करीब 3 फीसदी डिस्काउंट 525 रुपये पर लिस्ट हुए. हालांकि एनएसई पर इसके शेयर महज 1.66 फीसदी के प्रीमियम यानी 550 रुपये के भाव पर लिस्ट हुए. बता दें कि कंपनी के शेयरों की दोबारा मार्केट में एंट्री हुई है और इससे पहले 2012 में यह डीलिस्ट हुआ था. इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 10-12 अगस्त को खुला था. 3850 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को 2.17 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. लिस्टिंग के समय इसकी बाजार पूंजी 8300.75 करोड़ रुपये रही.

