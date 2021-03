पेटेंट उल्लंघन मामले में Apple चुकाएगी 2200 करोड़, कंपनी ने बताया कंज्यूमर्स का नुकसान

आईफोन बनाने वाली दिग्गज कंपनी Apple को एक तकनीक के पेटेंट उल्लंघन मामले का दोषी पाया गया है. अमेरिका के मार्शल, टेक्सास में एक फेडरल जूरी ने एप्पल से पर्सनलाइज्ड मीडिया कम्युनिकेशंस (PMC) को 30.85 करोड़ डॉलर (2234.84 करोड़ रुपये) चुकाने का निर्देश दिया है. यह फैसला डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के पेटेंट उल्लंघन मामले को लेकर सुनाया गया है. पीएमसी ने आरोप लगाया था कि एप्पल ने FairPlay समेत उसके तकनीकी पेटेंट का उल्लंघन किया है. इसका इस्तेमाल एप्पल iTunes, App Store और एप्पल म्यूजिक एप्लीकेशंस से एन्क्रिप्टेड कंटेट के डिस्ट्रिब्यूशन के लिए करती है. वहीं दूसरी एप्पल ने फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि इस प्रकार के मामले से उपभोक्ताओं का ही नुकसान होता है.

टेक्सास स्थित पीएमसी के एक विशेषज्ञ ने आकलन किया था एप्पल को रॉयल्टी के रूप में 24 करोड़ डॉलर (1738.61 करोड़ रुपये) चुकाना चाहिए. पांच दिनों के ट्रायल के बाद जूरी ने एप्पल को आदेश दिया कि वह पीएमसी को रॉयल्टी चुकाए जो आमतौर पर ब्रिकी या यूजेज के ऊपर निर्भर है.

एप्पल ने जूरी के इस फैसले पर निराशा जताई है और कहा कि वह इसके खिलाफ अपील करेगी. कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा कि इस प्रकार के मामले में ऐसी कंपनियां होती हैं जो कोई प्रॉडक्ट न तो बनाती हैं और न उनकी बिक्री करती हैं, वे सिर्फ इनोवेशन को खत्म करती है. एप्पल के मुताबिक इससे अंततः नुकसान उपभोक्ताओं का होता है. यह याचिका मूल रूप से करीब 6 साल पहले 2015 में दायर की गई थी लेकिन एप्पल ने पेटेंट ट्रॉयल एंड अपील बोर्ड में पेटेंट की वैधता को चुनौती दी थी. इस पर बोर्ड ने फैसला दिया था कि कुछ पेटेंट दावे वैलिड नहीं हैं हालांकि पिछले साल 2020 में एक अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया जिससे ट्रायल फिर शुरू हो गया.

पर्सनलाइज्ड मीडिया कई पेटेंट उल्लंघन को लेकर गूगल और उसकी यूट्यूब सर्विस के खिलाफ भी याचिका दायर कर चुकी है. इसके अलावा नेटफ्लिक्स के खिलाफ भी याचिका दायर है. पिछले साल नवंबर 2020 में गूगल और उसकी यूट्यूब सर्विस को पेटेंट ट्रायल में जीत हासिल हुआ. हालांकि वीडियो स्ट्रीमिंग कंपनी नेटफ्लिक्स के खिलाफ चल रह मामला न्यूयॉर्क में अभी पेंडिंग है.

