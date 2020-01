Apple की बिक्री घटने से कम हुई Tim Cook की सैलरी, 2019 में मिले 83 करोड़ रुपये

एप्पल (Apple) की सालाना बिक्री पिछले साल के मुकाबले कम रहने से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) टिम कुक (Tim Cook) का सालाना वेतन भुगतान 2019 में कम होकर 116 लाख डॉलर (वर्तमान में करीब 83 करोड़ रुपये) रह गया. पिछले साल के मुकाबले इस साल के वेतन में 41 लाख डॉलर की कमी हुई है. इससे एक साल पहले 2018 में कंपनी ने उन्हें 157 लाख डॉलर का भुगतान किया था. कंपनी ने अमेरिका के बाजार नियामक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) को इसकी जानकारी दी है.

कंपनी ने बताया है कि टिम कुक को किये गये भुगतान में कमी आने की मुख्य वजह उनका प्रोत्साहन बोनस कम होना रहा है. उन्हें 2018 में 120 लाख डॉलर का प्रोत्साहन बोनस मिला था जो 2019 में कम होकर 77 लाख डॉलर रह गया. कंपनी ने 2018 में तय बिक्री लक्ष्य से 100 फीसदी ज्यादा का आंकड़ा हासिल किया था जबकि 2019 में लक्ष्य से महज 28 फीसदी ही अधिक बिक्री हो सकी.

उल्लेखनीय है कि टिम कुक का मूल वेतन 30 लाख डॉलर है. इसके अतिरिक्त उन्हें कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन बोनस मिलता है. कंपनी ने सुरक्षा और कार्यक्षमता बेहतर बनाये रखने जैसे कारणों से कुक को निजी विमान भी दिया हुआ है. वेतन के अलावा कुक के पास कंपनी के प्रमुख के तौर पर 11.30 करोड़ डॉलर के एप्पल के शेयर भी हैं.

आईफोन की बिक्री घटने के बाद एप्पल अपनी कमाई को अपने डिवाइसेज के प्रशसंकों को डिजिटल कंटेंट और सर्विसेज बेचने से पूरा कर रही है. एप्पल ने अपनी फाइलिंग में बताया कि उसने 2019 में 260.2 बिलियन डॉलर की नेट सेल्स और 63.9 बिलियन डॉलर की ऑपरेटिंग इनकम दर्ज की है. टिम कुक का नाम दुनिया के टॉप सीईओ की सूची में आता है. वह अगस्त 2011 से एप्पल के सीईओ पद पर हैं.

