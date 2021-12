Nifty 50 से बाहर हो सकता है Indian Oil, निफ्टी नेक्स्ट 50 में जोमैटो के शामिल होने की उम्मीद

घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स Nifty 50 से इंडियन ऑयल बाहर हो सकता है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो (Zomato) की निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री हो सकती है. एडेलवेइस अल्टरनेटिव रिसर्च के एनालिस्ट्स के मुताबिक हर छह महीने पर अपडेट होने वाले इंडेक्स में यह बदलाव हो सकता है. सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल की जगह पर अपोलो हॉस्पिटल्स (Apollo Hospitals) या नौकरीडॉटकॉम की पैरेंट कंपनी इंफो ऐज (Info Edge) को जगह मिल सकती है.

इसके अलावा एनालिस्ट्स का मानना है कि हाल ही में घरेलू एक्सचेंज पर लिस्टेड जोमैटो की निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री हो सकती है. जोमैटो के साथ-साथ आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी माइंडट्री की भी निफ्टी नेक्स्ट 50 में एंट्री हो सकती है. यह बदलाव अगले साल मार्च 2022 के अंत तक हो सकता है और इसमें 31 जनवरी 2022 तक स्टॉक मूवमेंट को आधार बनाया जाएगा.

एडेलवेइस का मानना है कि निफ्टी 50 में इंफो ऐज की तुलना में अपोलो हॉस्पिटल्स के शामिल होने की संभावना अधिक दिख रही है. चार महीने के वर्तमान फ्री फ्लोट मार्केट कैप और अगले सात हफ्ते के अनुमानित मार्केट कैप के आधार पर इंफो ऐज इस रेस में अपोलो हॉस्पिटल्स से पीछे है. वर्तमान में अपोलो हॉस्पिटल्स और इंफो ऐज दोनों ही इंडियन ऑयल के फ्री-फ्लोट मार्केट कैप से 1.5 गुना अधिक है.

एडेलवेइस अल्टरनेटिव रिसर्च के मुताबिक इंडियन ऑयल के निफ्टी 50 से बाहर होने के आसार अधिक दिख रहे हैं लेकिन अगर अगले तीन हफ्ते में इसके भाव 12-15 फीसदी बढ़ते हैं और यह जनवरी के अंत तक बना रहता है तो यह निफ्टी 50 से बाहर होने से बच सकता है.

निफ्टी 50 के अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी बदलाव हो सकता है और ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो व माइंडट्री इसमें शामिल हो सकते हैं. एडेलवेइस रिसर्च के मुताबिक निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होने पर जोमैटो का वेटेज 1.7 फीसदी और माइंडट्री का वेटेज 2.1 फीसदी रहेगा. इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 से अपोलो हॉस्पिटल्स या इंफो ऐज निफ्टी 50 में मूव कर सकता है और इसके अलावा येस बैंक, आईजीएल, जिंदल स्टील व हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कोई निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर हो सकता है.

(आर्टिकल: क्षितिज भार्गव)

