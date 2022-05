ApeCoin ने 14 दिनों में 1 लाख रुपये को बना दिया 1.50 लाख! जानिए क्या है ये और इस उछाल की क्या है वजह

CoinGecko के आंकड़ों के अनुसार, ApeCoin की कीमत 17 अप्रैल को 11.57 डॉलर से बढ़कर 28 अप्रैल को 26 डॉलर से अधिक हो गई.

बीते 14 दिनों में ApeCoin (APE) की कीमत में लगभग 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

ApeCoin: बीते 14 दिनों में ApeCoin (APE) की कीमत में लगभग 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. CoinGecko और CoinMarketCap के आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले कुछ हफ्तों में सबसे अधिक ट्रेंडिंग क्रिप्टो में से एक है. इसका मतलब है कि अगर किसी ने 14 दिन पहले ApeCoin में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो उसकी संपत्ति अब तक बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो जाती. CoinGecko के आंकड़ों के अनुसार, ApeCoin की कीमत 17 अप्रैल को 11.57 डॉलर से बढ़कर 28 अप्रैल को 26 डॉलर से अधिक हो गई. आज ApeCoin की कीमत 17.44 डॉलर है. भले ही पिछले 24 घंटों में ApeCoin की कीमत में 30% की कमी आई है, इसके बावजूद यह टॉपर ट्रेंडिंग क्रिप्टो में से एक बना हुआ है. CoinGecko के डेटा से पता चलता है कि पिछले 14 दिनों में ApeCoin की कीमत 49.2% और पिछले 30 दिनों में लगभग 37.3% बढ़ी है. Power Crisis: देश में बिजली संकट गहराया, पीक पावर शॉर्टेज 10.77 गीगावॉट पर पहुंची क्यों बढ़ रही है ApeCoin की कीमत एक्सपर्ट्स के अनुसार, Bored Ape Yacht Club (BAYC) द्वारा अपकमिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म, Otherside पर 50,000 प्लॉट्स की बिक्री की संभावना के चलते ApeCoin की कीमत में उछाल आया है. एपकॉइन क्या है? ApeCoin, APE इकोसिस्टम के तहत एक ERC-20 गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन है. यह एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, जो कि Yuga labs के Bored Ape Yacht Club से इन्सपायर्ड है. ApeCoin, APE इकोसिस्टम के तहत उपयोग के लिए लॉन्च किया गया है. ApeCoin वर्तमान में CoinMarketCap पर टॉप क्रिप्टोकरेंसी की लिस्ट में 28 वें नंबर पर है. APE एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित है जिसे ApeCoin DAO कहा जाता है. Weather Update: अप्रैल में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, मई में भी राहत के आसार नहीं, मौसम विभाग का अनुमान सर्कुलेटिंग सप्लाई ApeCoin की टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 100 करोड़ है. इनमें से 28 करोड़ से अधिक पहले से ही सर्कुलेशन में हैं. APE क्रिएटर्स के मुताबिक ApeCoin की अधिकतम सप्लाई 100 करोड़ होगी. (Article: Rajeev Kumar)

