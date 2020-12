Antony Waste IPO: इस साल आईपीओ मार्केट में चूक गए! अभी भी है मौका, कल खुलेगा 300 करोड़ का इश्यू

Antony Waste IPO: अगर इस साल आईपीओ मार्केट में कमाई करने से चूक गए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है. सोमवार को एंटनी वेस्ट हैंडलिंग का आईपीओ खुलने जा रहा है. कंपनी ने आईपीओ के जरिए 300 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्यप रखा है. एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 313-315 रुपये रखा गया है. यह आईपीओ 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा. बता दें कि कंपनी दूसरी बार आईपीओ पेश करने जा रही है. इस साल मार्च में कंपनी ने आईपीओ पेश किया था. लेकिन, निवेशकों के कमजोर रिस्पांस के चलते वापस ले लिया था. फिलहाल अगर आप भी इस आईपीओ में पैसा जलगाना चाहते हैं तो पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी है.

एंटनी वेस्ट की शुरूआत 2001 में हुई थी और यह देश के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनियों में है. यह लैंडफिल कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट सेक्टर की प्रमुख कंपनियों में शामिल है. कंपनी के पास रोजाना 6,500 टन एमएसडब्लू को हैंडल करने की क्षमता है. कंपनी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल सर्विसेज देती है. कंपनी के पास नवी मुंबई म्यूानिसिपल कॉरपोरेशन, थाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मंगलुरू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट हैं. कंपनी के पास 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं. कंपनी के पास कुल 1147 व्हीकल हैं, जिनमें से 969 जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस हैं.

MSW C&T प्रोजेक्ट

MSW प्रॉसेसिंग प्रोजेक्ट‍

मकैनाइज्ड & स्वीपिंग प्रोजेक्ट

एंटनी पेस्टल आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफायड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है. एचएनआई के लिए 15 फीसदी हिस्सा आरक्षित है, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी हिस्सा रिजर्व है.

30 सितंबर 2020 तक कंपनी का कुल एसेट 7076 करोड़ रुपये था, जबकि कुल रेवेन्यू 2151 करोड़ रुपये था. वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का 79 फीसदी बढ़कर 62 करोड़ रुपये रहा था. वित्त वर्ष 2018-19 में कंपनी को करीब 44 करोड़ रुपये मुनाफा हुआ था. वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी का कुल रेवेन्यू करीब 56 फीसदी बढ़कर 465 करोड़ रुपये रहा था. पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी का एबिटडा 53.46 फीसदी बढ़कर 139.66 करोड़ रुपये रहा.

कब खुलेगा- 21 दिसंबर, 2020

कब बंद होगा- 23 दिसंबर, 2020

अलॉटमेंट डेट- 29 दिसंबर, 2020

इनिसिएशन आफ रिफंड- 30 दिसंबर, 2020

डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट- 31 दिसंबर, 2020

IPO लिस्टिंग- 1 जनवरी, 2021

