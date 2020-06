आनंद महिंद्रा ने गुरुग्राम के इस स्टार्टअप में किया 7.5 करोड़ का निवेश, 2 साल की खोज के बाद फंडिंग

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने गुरुग्राम के स्टार्टअप Hapramp में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 7.5 करोड़ रुपये) का निवेश किया है. यह स्टार्टअप ब्लॉकचैन और सोशल मीडिया जैसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है. स्टार्टअप की शुरुआत 2018 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पांच छात्रों ने की थी. महिंद्रा ने बुधवार को ट्वीट किया कि दो साल लग गए लेकिन उन्हें वह स्टार्टअप मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहे थे. उन्होंने बताया कि Hapramp स्वदेशी है, 5 युवा फाउंडर द्वारा बनाया गया है और यह क्रिटेएविटी, टेक्नोलॉजी और डेटा प्रोटेक्शन के सबसे बेहतर रूप को साथ में लेकर आता है.

2018 में महिंद्रा ने ट्विटर के जरिए एक भारतीय सोशल मीडिया स्टार्टअप के लिए फंडिंग अवसर को लेकर एलान किया था जो कुछ मापदंड को पूरा करता हो. उन्होंने महिंद्रा के पूर्व कार्यकारी जसप्रीत बिंद्रा से एक नेक्स्ट जनरेशन भारतीय सोशल नेटवर्क स्टार्टअप को खोजने के लिए उनके साथ काम करने को कहा था. बिंद्रा ने कहा कि Hapramp की टीम वेब 3.0 सोशल नेटवर्क को विकसित कर रही है. यह उभरने वाली डिजिटल टेक्नोलॉजी पर विकसित किया गया है. इसके साथ एक मजबूत बिजनेस मॉडल है जो केंटेंट बनाने वालों को रिवॉर्ड देता है, निजी डेटा की सुरक्षा करता है और सबसे बेहतर भारत में ही विकसित किया गया है.

उन्हें Hapramp फाउंडिंग टीम के एग्जीक्यूटिव एडवायजर और मेंटोर के तौर पर साइन किया गया है. अपने फ्लैगशिप सोशल नेटवर्किंग सोल्यूशन GoSocial के साथ, Hapramp 1Ramp.io का भी संचालन करती है, जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे स्टीम ब्लॉकचैन और Asteria Protocol ने संचालित किया है. Asteria Protocol सार्वजनिक डेटा को निजी तरीके से और सुरक्षित तरीके से ट्रीट करने में मदद करेगा.

Hapramp के को-फाउंडर और सीईओ शुभेंद्र विक्रम ने बताया कि वे बेहद सम्मानित और उत्सुक हैं. यह उनके क्रिएटर्स को उनके कंटेंट का अधिकार देने के मिशन की बड़ी मंजूरी है. उन्होंने कहा कि उनकी फंड को अपने प्लेटफॉर्म का विस्तार करने और कंटेंट बनाने वालों को सशक्त करने की योजना है. हालांकि, उन्होंने वैल्युएशन पर कुछ नहीं कहा.

