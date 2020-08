Rabobank List: अमूल की बड़ी उपलब्धि, टॉप 20 ग्लोबल डेयरी कंपनियों की लिस्ट में हुई शामिल

Amul in Global Brand List: भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अमूल ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई है. अमूल ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है. टॉप 20 की लिस्ट में अमूल 16वें नंबर पर है. यह लिस्ट Rabobank द्वारा जारी की गई है.

अमूल गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) की डेयरी ब्रांड है. इसे डच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनियों की लिस्ट में 16वां स्थान मिला है. GCMMF का सालाना टर्नओवर 550 करोड़ डॉलर के बराबर है. बता दें कि सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश होने के बाद भी अबतक कोई भी भारत की डेयरी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी.

कंपनी देश टर्नओवर (USD Billion)

नेस्ले स्विटजरलैंड 22.1

Lactalis फ्रांस 21

डेयरी फार्मर्स आफ अमेरिका यूएस 20.1

Danone फ्रांस 18.2

Yili चीन 13.4

Fonterra न्यूजीलैंड 13.2

फ्राइसलैंड कैंपिना नीदरलैंड 12.6

Mengnju चीन 11.9

Arla Foods डेनमार्क/स्वीडन 11.8

Saputo कनाडा 11.3

DMK जर्मनी 6.5

Unilever नीदरलैंड/यूके 6.4

Meiji जापान 5.9

Sodiaal फ्रांस 5.7

Savencia फ्रांस 5.6

GCMMF भारत 5.5

Agropur कनाडा 5.5

Kraft Heinz यूएस 5.4

Schreiber यूएस 5.1

Muller जर्मनी 4.9

इस लिस्ट में 2210 करोड़ डॉलर के टर्नओवर के साथ नेस्ले टॉप पर है. वहीं फ्रांस की कंपनी दूसरे नंबर पर है, जिसका टर्नओवर 2100 करोड़ डॉलर है. अमेरिका की डेयरी फार्मर्स आफ अमेरिका लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. यह पिछले साल लिस्ट में छठें नंबर पर थी. यानी इसने 3 पायदान की छलांग लगाई है. फ्रांस की डेनोन चौथे नंबर पर है. यह पिछले साल लिस्ट में तीसरे नंबर पर थी, जो एक पायदान इस साल नीचे खिसक गई.

