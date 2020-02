आम आदमी के लिए राहत की खबर; नहीं बढ़ेंगे दूध के दाम, अमूल ने किया साफ

कई बड़ी डेयरी कंपनियों ने हाल ही में दूध के दामों में इजाफा किया है. लेकिन अमूल के दूध की कीमतों में किसी तरह का इजाफा नहीं होगा. कंपनी ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है. अमूल (Amul) के मैनेजिंग डायरेक्टर आरएस सोढ़ी ने CNBC TV-18 को बताया है कि कंपनी की ग्राहकों के लिए दूध उत्पाद की कीमतों में इजाफे को लेकर अभी कोई योजना नहीं है. यह उन्होंने मंगलवार को आई रिपोर्ट के बाद कहा है. अमूल के चीफ ने कहा कि डेयरी कंपनियों ने पिछले तीन सालों में दो बार दूध के दामों में बढ़ोतरी की है. इसकी वजह से डेयरी किसानों की आमदनी में 2018 के मुकाबले 20 से 25 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में किए गए एलानों पर आरएस सोढ़ी मे कहा कि बजट में डेयरी इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहन देने वाले कई प्रस्ताव हैं. वित्त मंत्री ने एलान किया था कि सरकार का लक्ष्य है कि देश में दूध की प्रोसेसिंग के आंकड़े को 2025 तक 53.5 मिलियन मेट्रिक टन से दोगुना करके 108 मिलियन मेट्रिक टन किया जाएगा. सोढ़ी के मुताबिक इसके लिए 40,000 से 50,000 करोड़ के निवेश की जरूरत होगी.

सरकार ने दूध समेत कई दूसरे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को आसान बनाने के लिए भी कई खास प्रोजेक्ट्स का एलान किया है. इसके साथ उन्होंने कहा कि रेलवे और नारिक एवं उड्डयन मंत्रालय कृषि उड़ान और किसान रेल पर काम करेगा. इनका लक्ष्य कृषि उत्पाद के भंडारण और ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर बनाना है. बजट 2020 में किए गए एलानों पर आरएस सोढ़ी ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है.

राकेश झुनझुनवाला की पसंदीदा कंपनी ने Q3 नतीजों से चौंकाया! क्या आपको लगाना चाहिए दांव

डेयरी उद्योग संरक्षणवाद को लेकर काफी मुखर रहा है और RCEP डील का सबसे बड़ी विरोधी रहा है. डेयरी सेक्टर के आयातों को लेकर चिंताओं पर आरएस सोढ़ी ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन को बताया था कि इससे विदेशी कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा. इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़ी कॉरपोरेशन को मदद मिलेगी और भारत आयात पर निर्भर रहेगा.

इससे पहले मंगलवार को CNBC TV-18 की रिपोर्ट में कहा गया था कि आरएस सोढ़ी के मुताबिक दूध के दामों में 4-5 रुपये प्रति लीटर और दूध के प्रोडक्ट्स में 8-10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा होने की उम्मीद है. उसके बाद न्यूज चैनल ने अपनी जानकारी में सुधार किया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.