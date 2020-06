बाजार में जल्द आएगा अमूल आटा: ITC आशीर्वाद, गोदरेज पिल्सबरी और अडानी के फॉर्च्यून ब्रांड को मिलेगी टक्कर

Amul atta to hit market soon: डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल (Amul) की योजना अब दूध, दही, बटर, छाछ के अलावा आटा बेचने की भी है. अमूल 15,000 करोड़ से 17,000 करोड़ रुपये के ब्रांडेड आटा या गेहूं आटा मार्केट में कदम रखने की तैयारी है. आणंद, गुजरात में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है. दिवाली के आसपास इसे विधिवत लॉन्च किया जा सकता है. इस मामले से जुड़े व्यक्तियों ने यह जानकारी दी. अमूल का पूरे भारत में व्यापक नेटवर्क है. देश में अमूल के 10,000 डिस्ट्रिब्यूटर और 10 लाख रिटेल आउटलेट हैं, जिनके जरिए वह चॉकलेट्स, चीज और केक की बिक्री करता है.

जानकार मान रहे हैं कि ब्रांडेड आटा मार्केट में अमूल की एंट्री से प्रतिस्पर्धा काफी रोचक हो सकती है. ब्रांडेट आटा मार्केट में कई बड़ी कंपनियां हैं. इनमें आईटीसी लिमिटेड भी है, जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है. आटीसी आशीर्वाद ब्रांड के तहत आटा बेचती है. इसी तरह, गोदरेज ग्रुप ‘पिल्सबरी’ और अडानी ग्रुप ‘फॉर्च्यून’ ब्रांड से आटा की बिक्री करते हैं.

अमूल के इस कदम पर एक विश्लेषक का कहना है, ”वैसे तो ब्रांड काफी मजबूत है लेकिन फिर भी मार्केटिंग और विज्ञापन पर उसका खर्च अधिक हो सकता है.” आमतौर पर अमूल ब्रांड बिल्डिंग पर अपने रेवेन्यू का 2-3 फीसदी खर्च करता है. चूंकि अधिकांश डेयरी किसान गेहूं उत्पादक भी हैं और अमूल सीधे तौर पर 36 लाख किसानों से जुड़ा है. ऐसे में गेहूं खरीद के लिए अमूल किसानों से साझेदारी कर सकता है. इसके अलावा, अमूल बिस्किट सेगमेंट भी उतर सकता है. वित्त वर्ष 2019 तक चार साल में अमूल ने 101 नए प्रोडक्ट उतारे हैं. अमूमन हर महीने दो प्रोडक्ट अमूल ने पेश किए हैं.

गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF), जिसके पास अमूल, अमूल्य और सागर ब्रांड का स्वामित्व है, ने ब्रांडेट आटा सेगमेंट पर अपनी योजना के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है. अमूल का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2020 में 16.1 फीसदी बढ़कर 38,550 करोड़ रुपये हो गया. वित्त वर्ष 2019 में यह 13.5 फीसदी बढ़कर 33,194 करोड़ रुपये रहा था जबकि शुद्ध मुनाफा 8.3 फीसदी बढ़कर 52.8 करोड़ रुपये रहा था.

(By Prabhudatta Misra)

