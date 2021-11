NFT Auction : अमिताभ बच्चन के NFT ने नीलामी के पहले ही दिन तोड़े रिकार्ड, 5 लाख 20 लाख डॉलर से ज्यादा की बोली लगी 

मशहूर बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के NFT ( Non-Fungible Tokens ) ने अपनी नीलामी के पहले ही दिन सारे रिकार्ड तोड़ दिए.अमिताभ के NFT के लिए 5 लाख 20 हजार डॉलर से भी ज्यादा बिड मिले. अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता ‘मधुशाला’ के लिए 4 लाख 20 हजार डॉलर के बिड मिले. नीलामी में अमिताभ की आवाज में गाई मधुशाला की रिकार्डिंग शामिल है. इसके अलावा उनकी फिल्मों के सात पोस्टर भी हैं, जिन पर उनके दस्तखत हैं. नीलामी में उनसे जुड़ी और भी कई संग्रहणीय चीजें हैं. यह नीलामी सोमवार को लाइव हुई थी. यह गुरुवार तक चलेगी.

ऑक्शन में एक फीचर ‘Loot Box’, शामिल है. इसकी कीमत 10 डॉलर है.यानी आप 750 रुपये में अमितभ बच्चन से जुड़ी 5000 संग्रहणीय चीजें ले सकते हैं. इसके लिए 3 हजार फैन्स ने साइन-अप किया है. यह NFT नीलामी BeyondLife.club और Guardian Link ने कराई थी. यह NFT के लिए ब्रांडेड डी-सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है. अमिताभ बच्चन ने अपने एक बयान में कहा है कि मेटावर्सेज और डिजिटाइजेसन की दुनिया में NFT ने कनेक्टिविटी का नया दायरा खोल दिया है. इसके जरिये फैन से जुड़ने का एक नया माध्यम मिल गया है.

अमिताभ के बाद अब सलमान खान लेकर आ रहे हैं अपना NFT,Bollycoin.Com पर लॉन्च करेंगे अपने प्रोडक्ट

NFT या Non-fungible token एक यूनिक आइडेंटिफायर ( Idendifier) है, जो किसी डिजिटल वस्तु के मालिकाना को क्रिप्टोग्राफिकली असाइन और साबित कर सकता है. डिजिटल आर्टवर्क के NFT लाखों डॉलर में बिके हैं . मोटे तौर पर NFT एक डिजिटल एसेट है जो किसी यूनिक फिजिकल या डिजिटल आइटम के मालिकाना को लिंक करता है. यह एसेट कोई पेंटिंग, रियल एस्टेट, म्यूजिक या वीडियो हो सकता है. एक तरह से कहें तो ये आज के जमाने की संग्रहणीय चीजें हैं. ये ऑनलाइन बेची या खरीदी जा सकती हैं .

NFT बड़े ही सुरक्षित तरीके से ब्लॉकचेन पर रिकार्ड हो जाता है. यही टेक्नोलॉजी क्रिप्टोकरेंसी में भी इस्तेमाल होती है. इसका मतलब है कि अगर कोई पेंटिंग NFT है तो यह अपने आप में अकेली होगी. यह टेक्नोलॉजी इसकी नकल को मुश्किल बना देगी. असली पेंटिंग में छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी.

पिछले दिनों ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने अपने पहले ट्वीट का NFT 29 लाख डॉलर में नीलाम किया था. इसी तरह जब बॉलीवुड स्टार अपनी कोई चीज NFT के तौर पर बेचेंगे तो वह एक ही होगी. इसकी नकल नहीं होगी. इसी वजह से इसकी कीमत ज्यादा भी होगी. बाद में इस NFT की खरीद-बिक्री भी हो सकेगी.

