Stock tips : बाजार की गिरावट में भी इन दो शेयरों में कर सकते हैं भरोसा, मजबूत फंडामेंटल की वजह से देंगे मोटा मुनाफा

शेयर बाजार ( Stock Market) में पिछले कुछ दिनों से जारी रैली को लगे जबरदस्त ब्रेक ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है. मार्केट में ओवरवैल्यूएशन की स्थिति दिख रही है इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी में खासी गिरावट आई है. ऐसे में निवेशकों के लिए मजबूत फंडामेंटल और स्थिर रिटर्न देने वाले शेयरों की अहमियत बढ़ गई है. जानी मानी ब्रोरकेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी और एचएसबीसी ने दो ऐसे शेयर रिकमेंड किए हैं, जो उतार-चढ़ाव के इस दौर में भी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं.

टारगेट प्राइस – 1800 रुपये रेटिंग – BUY

ब्रोकरेज फर्म – कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी

टेक महिंद्रा का मार्जिन स्थिर रहा है और इसने पिछली तिमाही की तुलना में सितंबर तिमाही में 7.2 फीसदी का रेवेन्यू ग्रोथ हासिल किया है. कंपनी के 5G कंट्रीब्यूशन और अच्छे सौदे के हासिल किए जाने से कंपनी का कम्यूनिकेशन वर्टिकल अच्छी स्थिति में है. बीपीओ भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और अगले दो-तीन साल तक इस मोमेंटम को बनाए रख सकता है.

वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक कंपनी के रेवेन्यू में 1 से 2 फीसदी की बढ़त दिख रही है. वहीं EPS में एक फीसदी की बढ़ोतरी हो करती है. अगले तीन साल तक कम्यूनिकेशन वर्टिकल में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी रहने वाली है. इसलिए इसका टारगेट प्राइस 1580 से बढ़ा कर 1800 रुपये किया जा रहा है. यह स्टॉक 21X FY2023E पर ट्रेड कर रहा है. फिर भी इसमें बढ़त की पूरी गुंजाइश है. इसलिए इसे BUY रेटिंग दी जा रही है.

टारगेट प्राइस – 950 रुपये रेटिंग – BUY

एजेंसी – HSBC

ICICI बैंक ने 55.1 अरब रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया है. जून तिमाही की तुलना में यह 19 फीसदी से अधिक है. यह प्रॉफिट HSBC के अनुमान से कहीं अधिक है. बैंक का मार्जिन भी उम्मीद से बेहतर रहा है. बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4 फीसदी पर है जो पिछली तिमाही की तुलना में 11 बेसिस प्वाइंट अधिक है. बैंक की फंड लागत में भी कटौती हुई है.

वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बिजनेस बैंकिंग, एसएमई और रिटेल लोन कारोबार में 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 की दूसरी तिमाही में इसमें चार फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी. बैंक की फीस आय में पिछले वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23 फीसदी बढ़ गया. बैंक का ऑलराउंड ऑपरेटिंग परफॉरमेंस काफी अच्छा है. लिहाजा इसका टारगेट प्राइसिंग बढ़ा कर 950 रुपये कर दिया गया है. इसे BUY रेटिंग दी जा रही है.

(स्टोरी में दिए गए स्टॉक रिकमंडेशन संबंधित रिसर्च एनालिस्ट व ब्रोकरेज फर्म के हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऑनलाइन इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता. पूंजी बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले अपने सलाहकार से जरूर परामर्श कर लें.)

