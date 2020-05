नतीजों के बाद ये शेयर बने ब्रोकरेज की पसंद, निवेशकों को मिल सकता है 48% तक रिटर्न

मार्च तिमाही के नतीजों पर कोविड 19 का असर साफ दिख रहा है. कंपनियों के मुनाफे पर दबाव बना हुआ है. हालांकि इस बीच कुछ कंपनियां बेहतर नतीजें भी पेश कर रही हैं या आगे के आउटलुक को लेकर पॉजिटिव हैं.अर्निंग सीजन जैसे जैसे बीत रहा है, एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस भी कंपनियों के शेयरों को लेकर अपनी राय बनाने में लगे हैं. ब्रोकरेज हाउस जहां कुछ शेयरों में ग्रोथ को लेकर आश्वस्त हैं तो कुछ से दूर रहने की बात कह रहे हैं. हमने यहां ऐसे ही कुछ शेयर चुनें हैं, जिनमें आपका आगे अच्छी ग्रोथ का फायदा मिल सकता है.

ब्रोकरेज हाउस HDFC सिक्युरिटीज ने मारुति सुजुकी में 5810 रुपये और ब्रोकरेज हाउस LKP रिसर्च ने 5559 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. शेयर का करंट प्राइस 5099 रुपये है. इस लिहाज से शेयर में 14 फीसदी रिटर्न निवेशकों को मिल सकता है. मार्च तिमाही में

मारुति सुजुकी का मुनाफा सालाना आधार पर 28 फीसदी घटकर 1292 करोड़ रुपये रहा. यह एक्सपट्र के अनुमान के करीब ही रहा है. लॉकडाउन ने कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा. आपरेटिंग एक्सपेंस कम रहने, खर्चों में कटौती, कमोडिटी की कम कीमतों और कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद भी कंपनी को सेल्स प्रमोशन पर ज्यादा खर्च करना पड़ा, जिससे मुनाफा प्रभावित हुआ.

मन्नापुरम फाइनेंस में ब्रोकरेज हाउस अरिहंत कैपिटल 167 रुपये और यस सिक्युरिटीज ने 165 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 126 रुपये के लिहाज से शेयर में निवेशकों को 33 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. मन्नापुरम फाइनेंस का मार्च तिमाही में मुनाफा 44 फीसदी बढ़कर 398.20 करोड़ रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 277.39 करोउ़ रुपये था. इस दौरान आय भी बढ़कर 1618 करोड़ रही. वित्त वर्ष 2020 में कंपनी का कुल मुनाफा 56 फीसदी बढ़कर 1618 करोड़ हो गया है. एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी का बिजनेस बेहतर है और कैपिटल की स्थिति भी अच्छी है. आगे और बेहतर ग्रोथ देखने को मिल सकती है.

ICICI बैंक में ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने 475 रुपये का लक्ष्य रखते हुए निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 322 रुपये के लिहाज से शेयर में 48 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. लॉकडाउन के बाद भी मार्च तिमाही में बैंक का प्रदर्शन बेहतर रहा है. बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा 26 फीसदी बढ़कर 1,221 करोड़ रुपये रहा है. बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है. कुल आय बढ़कर 23,443.66 करोड़ रुपये रही. ग्रॉस एनपीए घटकर 5.53 फीसदी और नेट NPA घटकर 1.41 फीसदी रहा है. बैंक ने कोविड 19 से जुड़ा 2725 करोड़ रुपये के प्रोविजंस किए हैं. कुल प्रोविजनिंग 5,967 करोउ़ की रही है.

हैवल्स इंडिया में ब्रोकरेज हाउस ICICI डायरेक्ट ने 575 रुपये और आनंद राठी ने 611 रुपये के लक्ष्य के साथ निवेश की सलाह दी है. करंट प्राइस 487 रुपये के लिहाज से शेयर में 25 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. कंपनी को मार्च तिमाही में 178 करोड़ रुपये के करीब मुनाफा हुआ है. कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 11 फीसदी के करीब घटा है. लॉकडाउन में दुकानें बंद रहने से बिक्री पर असर हुआ. कंपनी को इस दौरान 2217 करोड़ की आय हुई. इस दौरान कंपनी ने अपने खर्चों में करीब 19 फीसदी कटौती की.

नोट: हमने यहां ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और कंपनियों के तिमाही नतीजों के आधार पर जानकारी दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.

