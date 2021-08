Ami Organics IPO: एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ कल खुलेगा; कंपनी में निवेश करें या नहीं, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Ami Organics IPO: स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी एमी ऑर्गेनिक्स का 570 करोड़ रुपये का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 1 सितंबर को खुलेगा. प्राइमरी मार्केट में इसके शेयर इश्यू प्राइस के मुकाबले 122 रुपये प्रीमियम पर पहुंच गए. इसका प्राइस बैंड 603-610 रुपये प्रति शेयर है. ग्रे मार्केट में इसके शेयर 732 रुपये के भाव पर हैं जो प्राइस बैंड के अपर प्राइस के मुताबिक करीब 20 फीसदी पर है. आईपीओ की सफलता के बाद एमी ऑर्गेनिक्स आरती इंडस्ट्रीज, हिकाल, वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स, नियूलैंड ऑर्गेनिक्स और अतुल की लीग ज्वाइन कर लेगा.

यह पहली बार नहीं है जब कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है. इससे पहले एमी ऑर्गेनिक्स ने 2018 में सेबी के पास पेपर जमा किए थे और सेबी ने मंजूरी भी दे दी थी. हालांकि कंपनी ने आईपीओ नहीं निकाला. इस बार बुक रनिंग लीड मैनेजरों की सलाह पर एमी ऑर्गेनिक्स ने 100 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों का प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया है. ऐसे में आईपीओ का साइज 100 करोड़ रुपये कम हो गया है. इससे पहले कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में 300 करोड़ रुपये के शेयरों को जारी करने की बात कही थी.

