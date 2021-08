Ami Organics IPO: एमी ऑर्गेनिक्स का 1 सितंबर को खुलेगा आईपीओ, तीन साल बाद फिर पब्लिक इश्यू लाने की तैयारी

Ami Organics IPO: स्पेशियलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी एमी ऑर्गेनिक्स का आईपीओ अगले हफ्ते 1 सितंबर को खुलेगा. यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 सितंबर तक खुला रहेगा. इस इश्यू के तहत 200 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे. इसके अलावा 60.59 लाख इक्विटी शेयर ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत इश्यू किए जाएंगे. कंपनी ने आईपीओ का साइज 100 करोड़ रुपये कम किया है. यह पहली बार नहीं है जब कंपनी आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है. इससे पहले एमी ऑर्गेनिक्स ने 2018 में सेबी के पास पेपर जमा किए थे और सेबी ने मंजूरी भी दे दी थी. हालांकि कंपनी ने आईपीओ नहीं निकाला.

एमी ऑर्गेनिक्स आईपीओ और प्री-आईपीओ के जरिए जुटाए गए फंड का इस्तेमाल 140 करोड़ रुपये के कर्ज को चुकता करने में करेगी. इसके अलावा वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने में 90 करोड़ रुपये और शेष पूंजी का इस्तेमाल आम कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.

बुक रनिंग लीड मैनेजरों की सलाह पर एमी ऑर्गेनिक्स ने 100 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों को प्री-आईपीओ प्लेसमेंट किया है. ऐसे में आईपीओ का साइज 100 करोड़ रुपये कम हो गया है. इससे पहले कंपनी ने ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) में 300 करोड़ रुपये के शेयरों को जारी करने की बात कही थी. इस इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर इंटेंसिव फिस्कल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एंबिट प्राइवेट लिमिटेड और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड हैं. इश्यू का रजिस्ट्रार लिंक इनटाइम प्राइवेट लिमिटेड है. लिस्टिंग के बाद कंपनी आरती इंडस्ट्रीज, हिकाल लिमिटेड, वैलिएंट ऑर्गेनिक्स, विनाती ऑर्गेनिक्स, नियूलैंड ऑर्गेनिक्स और अतुल लिमिटेड की लीग ज्वाइन कर लेगा. इस इंडस्ट्री पिअर ग्रुप का पी/ई रेशियो 48.91x और नेटवर्थ पर वेटेड एवरेज रिटर्न 29.09 फीसदी है.

कंपनी का सबसे अधिक रेवेन्यू एक्टिव फार्मा इनग्रेडिएंट्स (एपीआई) में इस्तेमाल होने वाला फार्मा इंटरमीडिएट्स की बिक्री से आता है. कंपनी एंटी-साइकोटिक, एंटी-रेट्रोवायरल, एंटी-कैंसर, एंटी-डिप्रेसैंट, एंटी-पर्किंसन, एंटी-इनफ्लेमेटरी और एंटी-कोगुलैंट से जुड़े फार्मा इंटरमीडिएट्स की बिक्री करती है. हाल ही में एमी ऑर्गेनिक्स ने गुजरात ऑर्गेनिक्स के दो मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट का अधिग्रहण किया है जो स्पेशियलिटी केमिकल्स सेक्टर में कंपनी के इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी के मुताबिक है. इसके अलावा कंपनी ने गुजरात ऑर्गेनिक्स के प्रिजर्वेटिव्स और स्पेशियलिटी बिजनेस का भी अधिग्रहण किया है.

(आर्टिकल: सुरभि जैन)

