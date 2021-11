Ambani-Adani Net Worth: अंबानी की तुलना में इस साल अधिक बढ़ी अडाणी की संपत्ति, नेटवर्थ का फासला हुआ है कम

Ambani-Adani Net Worth: दिग्गज कारोबारी गौतम अडाणी (Gautam Adani) के लिए यह साल बहुत शानदार रहा है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एशिया के सबसे अमीर शख्स और रिलायंस (Reliance) के मालिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के मुकाबले अडाणी की नेटवर्थ इस साल दोगुने से अधिक बढ़ोतरी हुई. ब्लूमबर्ग द्वारा तैयार की जाने वाली अरबपतियों की सूची के मुताबिक अडाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडाणी की संपत्ति इस साल 4450 करोड़ डॉलर (3.32 लाख करोड़ रुपये) बढ़ी है जबकि मुकेश अंबानी की संपत्ति इस साल 1820 करोड़ डॉलर (1.36 लाख करोड़ रुपये) बढ़ी है. मुकेश अंबानी का कारोबार पेट्रोकेमिकल्स, तेल व गैस, टेलीकॉम और रिटेल में फैला हुआ है. वहीं गौतम अडाणी का कारोबार इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटीज, पॉवर जेनेरेशन व ट्रांसमिशन और रीयल एस्टेट का है.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी और गौतम अ़डाणी के बीच करीब 1660 करोड़ डॉलर (1.24 लाख करोड़ रुपये) का फर्क है. अरबपतियों की इस सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी 9490 करोड़ डॉलर (7.06 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के मालिक हैं और वह दुनिया भर के अमीरों की सूची में 11वें स्थान पर हैं. अंबानी 100 करोड़ डॉलर की नेटवर्थ वाले अमीरों की सूची में शामिल होने से महज कुछ ही दूर हैं. अडाणी की बात करें तो सूची में उन्हें 7830 करोड़ डॉलर (5.83 लाख करोड़ रुपये) की संपत्ति के साथ 13वें स्थान पर रखा गया है.

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स की सूची के मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर शख्स टेस्ला के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) है जिनकी संपत्ति 32.6 हजार करोड़ डॉलर (24.29 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है. नेटवर्थ के मामले में कुछ समय पहले तक दुनिया के सबसे अमीर शख्स रह चुके अमेजन के मालिक जेफ बेजॉस से वह मीलों आगे हैं. बेजॉस की नेटवर्थ 19.2 हजार करोड़ डॉलर (14.30 लाख करोड़ रुपये) आंकी गई है.

