भारत में Fire TV Stick जैसी डिवाइसेज बनाएगी Amazon; 2025 तक 10 लाख रोजगार के नए मौके बनेंगे

ई-कॉमर्स कंपनी Amazon भारत में मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रही है. इस साल 2021 के अंत तक वह चेन्नई (तमिलनाडु) में Fire TV Stick जैसे अमेजन डिवाइसेज का निर्माण करेगी. इसके लिए कंपनी ने फॉक्सकॉम की सब्सिडियरी क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी किया है. यह अमेजन की देश में पहली मैनुफैक्चरिंग लाइन होगी. अमेजन ने एक ब्लॉगपोस्ट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) के लिए भारत सरकार की मुहिम Make in India के प्रति उसकी प्रतिबद्धता है. इसके अलावा भारतीय शिल्पकारों और आयुर्वेदिक दवाइयों को अमेजन के प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक बाजारों में उपलब्ध कराया जाएगा.

अमेजन ने ब्लॉगपोस्ट में कहा कि डिवाइस मैनुफैक्चरिंग प्रोग्राम के तहत कंपनी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए फायर टीवी स्टिक डिवाइसेज का उत्पादन करेगी. हालांकि कंपनी ने प्रोजेक्ट के निवेश या उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी नहीं दी है लेकिन कंपनी ने कहा कि घरेलू मांग के मुताबिक उत्पादन किया जाएगा.

अमेजन इंडिया के ग्लोबल सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट और कंट्री हेड अमित अग्रवाल ने मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रवि शंकर प्रसाद से इससे जुड़ी जानकारी साझा की है. केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने कहा कि भारत निवेश के लिए आकर्षक बन चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी प्रॉडक्ट्स इंडस्ट्री में वैश्विक तौर पर सप्लाई चेन के लिए बड़ी भूमिका में आ चुका है.

प्रसाद के मुताबिक केंद्र सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव्स (PLI) स्कीम को वैश्विक तौर पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेजन द्वारा चेन्नई में मैनुफैक्चरिंग लाइन सेटअप करने से घरेलू उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और रोजगार का निर्माण भी होगा.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने अमेजन से भारतीय उत्पादों को अपने प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक बाजार में पेश करने को लेकर बातचीत की है. इसके तहत भारतीय शिल्पकारों और आयुर्वेदिक उत्पादों को अमेजन के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए वैश्विक बाजार में पेश किया जाएगा. इसके अलावा अमेजन से देश के कुछ गांवों का चयन कर उन्हें पूरी तरह से डिजिटल विलेज बनाने को कहा गया है. प्रसाद ने कहा कि अमेजन को छोटे स्थानीय दुकानदारों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और अपने कारोबारी विस्तार में उन्हें हिस्सेदार बनाना चाहिए.

अमेजन अब तक देश में ई-कॉमर्स, पेमेंट्स और लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस में करोड़ों डॉलर का निवेश कर चुकी है. अमेजन ने भारत में 100 करोड़ डॉलर के निवेश के जरिए 1 करोड़ छोटे और मध्यम श्रेणी के कारोबारियों को डिजिटाइज करने का लक्ष्य रखा है और 1000 करोड़ (10 बिलियन) डॉलर के एक्सपोर्ट्स का लक्ष्य रखा है. अमेजन के इस निवेश से 2025 तक 10 लाख रोजगार का निर्माण होगा. अमेजन ने पिछले साल 2020 में Local Shops on Amazon नामक कार्यक्रम की घोषणा की थी. इसके तहत अमेजन के प्लेटफॉर्म पर रिटेलर्स और लोकल शॉप्स के प्रॉडक्ट्स की बिक्री होती है.

