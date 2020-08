Amazon Prime Day Sale Cheapest Products: सबसे सस्ते प्रोडक्ट्स; 300 रु से कम में घड़ी, बैग, LED समेत कई आइटम

Amazon Prime Day Sale Cheapest Products: अमेजन पर प्राइम डे सेल आज से शुरू हो रही है. यह सेल 7 अगस्त तक चलेगी. सेल के दौरान स्मार्टफोन्स, गैजेट, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थकेयर डिवाइस, होम प्रोडक्ट्स, कपड़ों आदि पर 70 फीसदी तक का डिस्काउंट मिल रहा है. सेल के दौरान कई प्रोडक्ट्स की कीमत बाजार के मुकाबले बहुत कम है. 300 रुपये से कम कीमत में अमेजन की सेल के दौरान आप वॉलेट, बैग, पेन, घड़ी समेत कई प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं.

गणेश चॉपर वेजिटेबल कटर

बाजार में कीमत: 620 रुपये

सेल में कीमत: 159 रुपये

WildHorn® RFID प्रोटेक्टेड हाई क्वॉलिटी लेदर वॉलेट फॉर मेन

बाजार में कीमत: 332 रुपये

सेल में कीमत: 285 रुपये

जनरिक प्लास्टिक बैग सीलिंग क्लिप्स (18 पीस, मल्टीकलर)

बाजार में कीमत: 181 रुपये

सेल में कीमत: 49 रुपये

मेन्स ESP12457 Analog Blue Dial Watch

बाजार में कीमत: 2,495 रुपये

सेल में कीमत: 299 रुपये

Pindia चकला बेलन सेट

बाजार में कीमत: 199 रुपये

सेल में कीमत: 72 रुपये

SVM प्रोडकट्स सेट टॉप बॉक्स स्टैंड के साथ रिमोट होल्डर

बाजार में कीमत: 399 रुपये

सेल में कीमत: 98 रुपये

VLCC गोल्ड फेशियल किट (50 ग्राम)

बाजार में कीमत: 250 रुपये

सेल में कीमत: 170 रुपये

Amazon Brand – Solimo Colored Wax Tealight Candles (Set of 100, Unscented)

बाजार में कीमत: 700 रुपये

सेल में कीमत: 299 रुपये

हिमाल्या बेबी पाउडर

बाजार में कीमत: 200 रुपये

सेल में कीमत: 150 रुपये

Philips B22 T Bulb 10 Watt LED Bulb

बाजार में कीमत: 280 रुपये

सेल में कीमत: 194 रुपये

FLITE वुमेन स्लीपर्स

बाजार में कीमत: 159 रुपये

सेल में कीमत: 135 रुपये

M.S ZONE Women’s Tote बैग

बाजार में कीमत: 1,299 रुपये

सेल में कीमत: 265 रुपये

Wonderchef स्ट्रिंग प्लास्टिक चॉपर

बाजार में कीमत: 700 रुपये

सेल में कीमत: 269 रुपये

बता दें कि सेल में HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड और ईएमआई का इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट भी मिलेगा, जो अधिकतम 1500 रुपये है. वहीं, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर 650 रुपये तक की छूट है. यह डिस्काउंट 500 रुपये या ज्यादा की खरीदारी पर है. इसके अलावा नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मौजूद है.

