Amazon Prime Day Sale: 40% तक सस्ते में खरीद सकते हैं स्मार्टफोन, TV पर 60% तक की छूट

Amazon Prime Day Sale: अमेजन की प्राइम डे सेल 6 व 7 अगस्त को आयोजित होने जा रही है. इस दौरान अमेजन प्राइम मेंबर्स को दो दिन शॉपिंग पर आकर्षक ऑफर मिलेंगे, जिससे वे सस्ते में खरीदारी कर सकते हैं. प्राइम कस्टमर्स को स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, टीवी, अप्लायंसेज, अमेजन डिवाइसेज, फैशन एंड ब्यूटी, होम एंड किचन, रोजमर्रा की चीजें आदि कैटेगरी में हजारों अच्छी डील्स की पेशकश की जाएगी. अमेजन प्राइम डे सेल में कुछ नए प्रॉडक्ट भी लॉन्च होंगे.

अमेजन प्राइम डे में एचडीएफसी बैंक डेबिट व क्रेडिट कार्ड से खरीदारी और ईएमआई में खरीदारी पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. अमेजन पे से शॉपिंग और रोज के जरूरी पेमेंट्स पर 2000 रुपये से अधिक के रिवॉर्ड प्राइम डे सेल में मिलेंगे. Amazon Pay ICICI Bank Credit Card के जरिए प्राइम मेंबर्स सेल में 5 फीसदी रिवॉर्ड प्वॉइंट + 5 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट पा सकते हैं.

– इलेक्ट्रॉनिक्स व एक्सेसरीज पर 60 फीसदी तक की छूट

– कैमरा व एक्सेसरीज पर 70 फीसदी तक की छूट

– हैडफोन्स, डेटा स्टोरेज डिवाइसेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट व एक्सेसरीज पर 70 फीसदी तक की छूट

– लैपटॉप पर 30000 रु तक की छूट

– स्मार्टवॉच, स्पीकर्स, हाई स्पीड राउटर्स, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, साउंडबार्स आदि पर 60 फीसदी तक की छूट

– टैबलेट व गेमिंग एक्सेसरीज पर 40 फीसदी तक की छूट

– प्रिंटर, मॉनिटर्स पर 50 फीसदी तक की छूट

– इको डॉट+स्मार्ट कलर बल्ब बंड पर फ्लैट 60 फीसदी की छूट

– फायर टीवी स्टिक पर फ्लैट 40 फीसदी छूट

– इको स्मार्ट डिस्प्लेज पर 8000 रुपये तक और किंडल ईरीडर्स पर 4000 रुपये तक की छूट

– इको प्लस पर फ्लैट 50 फीसदी की छूट

कपड़े, फुटवियर, घड़ी व ज्वैलरी, लगेज, बैकपैक्स, सनग्लासेज पर 70 फीसदी तक की छूट

किचन अप्लायंसेज, कुकवेयर व डाइनिंग, होम एंड डेकोर पर 70 फीसदी तक की छूट. वॉटर प्योरिफायर पर 40 फीसदी तक की छूट. फर्नीचर और होम फर्निशिंग पर 70 फीसदी तक, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर पर 60 फीसदी तक की छूट

सेल के तहत स्मार्टफोन, टीवी, लार्ज अप्लायंसेज, फर्नीचर, हैडफोन्स, वीडियो गेम्स व टॉयज कैटेगरी में हर दो घंटे पर फ्लैश सेल आएगी. Samsung, Prestige, Intel, Fabindia, Dabur, Voltas, Godrej, Jabra, Titan, Max Fashion, JBL, Whirlpool, Philips, Bajaj, Usha, Decathlon, Hero Cycles, Eureka Forbes, Sleepwell, L’Oréal Paris, OnePlus, IFB, Microsoft Xbox, Adidas, Xiaomi, Boat, Borosil, Milton, Sony आदि ब्रांड्स के 300 से अधिक नए प्रॉडक्ट लॉन्च होंगे. स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेज के 150 से अधिक प्राइम एक्सक्लूसिव प्रॉडक्ट लॉन्च होंगे. इनमें खादी की ओर से ब्यूटी प्रॉडक्ट, हार्वेस्ट बाउल की ओर से ग्लूटन फ्री रेंज, कपिवा की ओर से इम्युनिटी बूस्टिंग आयुर्वेदिक जूस आदि शामिल हैं.

