Amazon Prime Day 2020: छोटे कारोबार को सबसे ज्यादा फायदा, 209 विक्रेता 48 घंटे में बने करोड़पति

अमेजन (Amazon) ने बताया कि उसके प्लेटफॉर्म पर सूक्ष्‍म और मध्‍यम उद्यमों (SMB) और प्राइम मेंबर्स ने प्राइम-डे पर अभी तक का सबसे ज्‍यादा फायदा उठाया. कंपनी ने बताया कि 4000 से अधिक विक्रेताओं ने 10 लाख रुपए या इससे अधिक की बिक्री की और 209 SMB विक्रेता 48 घंटों के दौरान करोड़पति बन गए. कंपनी ने बयान में कहा कि एसएमबी विक्रेताओं, नए मेंबर साइन-अप्‍स और प्राइम बेनेफि‍ट्स का लाभ लेने के लिए यह अबतक के सबसे बड़े 48 घंटे थे.

कंपनी के मुताबिक, अभी तक के सबसे अधिक SMB भागीदारी के साथ, 5900 से अधिक पिन कोड के 91000 से अधिक एसएमबी, कालाकारों, बुनकरों और महिला उद्यमियों ने प्राइम डे 2020 के दौरान भाग लिया. इनमें से 62,000 से अधिक विक्रेता गैर-मेट्रो और टियर 2 और 3 शहरों से थे.

कंपनी के मुताबिक, 31,000 SMB विक्रेताओं ने अपनी अभी तक की सबसे ज्‍यादा बिक्री दर्ज की. कलाकार और बुनकरों, जो अपने अनूठे हैंडमेड उत्‍पादों को अमेजन कारीगर स्‍टोर के जरिए बेचते हैं, ने अपनी औसत दैनिक बिक्री के मुकाबले 6.7 गुना और सहेली प्रोग्राम की महिला उद्यमियों ने 2.6 गुना अधिक बिक्री की. इसी तरह लॉन्‍चपैड प्रोग्राम के तहत स्‍टार्टअप ब्रांड्स ने अपनी औसत दैनिक बिक्री की तुलना में 2.1 गुना अधिक वृद्धि दर्ज की.

कंपनी ने बताया कि 100 से ज्यादा शहरों की हजारों लोकल शॉप्‍स ने प्राइम डे पर पहली बार अपनी शुरुआत की और उनकी बिक्री औसत दैनिक बिक्री से 2 गुना अधिक रही. 10 लाख से अधिक प्राइम मेंबर्स ने प्राइम डे तक 14 दिन की लीड-अप के दौरान छोटे उद्यमों से खरीदारी की और कारोबार को पटरी पर लाने के लिए उनकी मदद की.

इस प्राइम डे पर भारत के 97 फीसदी से ज्यादा पिन कोड्स के मेंबर्स ने विविध श्रेणियों में खरीदारी की. पिछले प्राइम डे के मुकाबले प्राइम डे 2020 के दौरान प्राइम मेंबरशिप के लिए दो गुना अधिक उपभोक्‍ताओं ने साइन-अप किया. 65 फीसदी से अधिक नए मेंबर्स टॉप 10 शहरों के बाहर से थे. इनमें हिमाचल प्रदेश का कुल्‍लू, लद्दाख का लेह, राजस्‍थान के धोलपुर और सिरोही, ओडिशा का कोरापुट, नागालैंड का मोकोकचुंग, मेघालय का गारो हिल्‍स, कर्नाटक का गडक, तमिलनाडु का नागापटीनम और मध्‍य प्रदेश का पन्‍ना शामिल है.

अमेजन इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और कंट्री मैनेजर अमित अग्रवाल ने कहा कि यह प्राइम डे हमारे स्‍मॉल बिजनेस (एसएमबी) पार्टनर्स के लिए समर्पित था, जो अपने कारोबार को चलाने के लिए अमेजन की मदद चाहते हैं. उन्हें खुशी है कि वे उनकी मदद कर पाए और छोटे उद्यमों के लिए यह उनका सबसे बड़ा प्राइम डे रहा.

उन्होंने बताया कि तकरीबन 1 लाख SMB विक्रेताओं (70% छोटे शहरों से) ने भारत के 97 फीसदी पिन कोड्स से ऑर्डर हासिल किए. कारीगर कलाकारों, सहेली महिला विक्रेताओं और लोकल शॉप्‍स ने सबसे ज्‍यादा बिक्री वाले दिनों का फायदा उठाया.

