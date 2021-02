Future-Reliance Deal के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा Amazon, यहां जानिए पूरा मामला

दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच हुए 24,713 करोड़ की डील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है. सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है. दिल्ली हाई कोर्ट ने Future-Reliance Deal मामले में पहले अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया था लेकिन उसके बाद उसने अपने पूर्ववर्ती फैसले को पलट दिया तो अब अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है. Future और Amazon ने इस मसले पर भेजे गए ई-मेल का कोई जवाब नहीं भेजा है. सोर्सेज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है.

दिल्ली हाई कोर्ट की एकल बेंच ने अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया था. इसके बाद एफआरएल (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) ने इसके खिलाफ अपील किया था. एफआरएल की याचिका पर दो जजों की बेंच ने पूर्व फैसले को पलट दिया. रिलायंस और फ्यूचर रिटेल के बीच हुए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को सीसीआई से पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा डील को सेबी और bourses से भी अनापत्ति मिल चुका है.

अमेजन ने अगस्त 2019 में फ्यूचर कूपंस में निवेश किया था. इस सौदे के तहत अमेजन को तीन से 10 साल के भीतर फ्यूचर रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने का भी अधिकार मिला. पिछले साल अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप ने मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस के साथ अपने रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग यूनिट्स बेचने के लिए एक 24713 करोड़ रुपये की एक डील की.

इसके बाद दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने रिलायंस के साथ सौदे को लेकर फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ सिंगापुर अंतरराष्ट्रीयमध्यस्थता अदालत में याचिका दायर किया. अमेजन का कहना है कि फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील कर उसके साथ हुए कांट्रैक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है. सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया जिसके आधार पर उसने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की. दिल्ली हाईकोर्ट में एकल बेंच ने अमेजन के पक्ष में फैसला सुनाया लेकिन दो जजों की बेंच से अपने पक्ष में फैसला न आने पर अमेजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है.

