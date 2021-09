Amazon ने भारत में Prime Video Channels को किया लॉन्च, एक प्लेटफॉर्म पर आठ OTT ऐप्स का उठा सकते हैं फायदा

Prime Video Channels: स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो ने भारत में अपना इंटरटेनमेंट मार्केटप्लेस प्राइम वीडियो चैनल (Prime Video Channel) लॉन्च किया है. Amazon के प्राइम मेंबर्स, ओटीटी सर्विसेज के साथ प्राइम वीडियो चैनल का एड-ऑन सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी इसका फायदा उठाने के लिए प्राइम सब्सक्राइबर्स को अलग से पैसे देने होंगे. एक बयान में बताया गया कि एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हुए प्राइम वीडियो चैनल्स प्राइम सदस्यों को भारत में Amazon प्राइम वीडियो ऐप और वेबसाइट पर अपनी सामग्री (Content) स्ट्रीम करने का विकल्प प्रदान करेंगे.

प्राइम वीडियो चैनल के हेड चैतन्य दीवान ने ब्रैंडवैगन ऑनलाइन को बताया, “भारत की एक बड़ी आबादी तक हमारी पहुंच है. अमेजन प्राइम वीडियो को भारत के 99% पिन कोड यानी 4,400 शहरों और कस्बों में देखा जाता है. एक ऐप के तौर पर प्राइम वीडियो को पहले ही सैंकड़ो डिवाइसों जैसे स्मार्ट टीवी, मोबाइल फोन और पर्सनल डिवाइस के माध्यम से देखा जा रहा है. कंज्यूमर्स तक हमारी यह पहुंच हमारे पार्टनर्स के लिए काफी अहम है.”

ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म वर्तमान में discovery+, Lionsgate Play, Docubay, Eros Now, MUBI, hoichoi, Manorama Max, Shorts TV सहित आठ प्लेटफार्मों के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी अन्य प्लेटफॉर्मों से बातचीत चल रही है. पांच साल पहले अमेरिका में पहली बार लॉन्च किए गए प्राइम वीडियो चैनल को ग्राहकों के साथ-साथ पार्टनर प्लेटफॉर्म दोनों ने ही काफी पसंद किया था. वर्तमान में यह सर्विस भारत सहित 12 देशों में उपलब्ध है और इसमें 350 से ज्यादा पार्टनर प्लेटफॉर्म हैं. इसके तहत ग्राहकों को सिर्फ उन्हीं सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ेगा, जिन्हें वह चुनेंगे. अमेजन प्राइम वीडियो के अधिकारी गौरव गांधी ने कहा कि कंपनी ने हमेशा अपने ग्राहकों के लिए पहुंच, अनुभव और चयन में सुधार लाने पर फोकस किया है.

