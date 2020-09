अमेजन पर क्रिकेट टी-20 एक्सपीरियंस स्टोर लॉन्च; टीवी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट पर 45 फीसदी तक की छूट

इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन कल यानी 19 सितंबर से शुरू हो रहा है. ऐसे में पूरे देश पर क्रिकेट का खुमार होगा. इसे देखते हुए अमेजन इंडिया ने अपना खास क्रिकेट टी-20 एक्सपीरियंस स्टोर लॉन्च किया है. जो क्रिकेट के फैंस घर पर खेल को लाइव देखना चाहते हैं, उनके लिए टेलिविजन पर 45 फीसदी तक की छूट मौजूद है.

आप लार्ज स्क्रीन, 4K या LED टीवी, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट या लेटेस्ट स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं, जिसमें Mi, OnePlus, Sony, Samsung और LG शामिल हैं. इसके साथ देखने के अनुभव को बेहतर करने के लिए हेडफोन, साउंडबार और अमेजन डिवाइस जैसे Fire TV stick और Echo पर भी ऑफर मौजूद है.

जो लोग क्रिकेट खेलने के लिए प्रोटेक्टिव गियर, जूते, कपड़े, क्रिकेट बैट, बॉलिंग मशीन, किट बैग और पूरे सैट पर भी 50 फीसदी तक छूट मिल रही है. इसमें Puma, New Balance, SG, SS, DSC, GM, MRF, Kookaburra, Elevar, Moonwalkr जैसे टॉप ब्रांड्स शामिल हैं. इसके साथ आप टी-शर्ट के साथ जर्सी भी खरीद सकते हैं. ट्रेक पेंट, शॉर्ट्स, लेगिंग्स, स्वेटशर्ट, जैकेट और सेफ्टी मर्चेंडाइज पर 40 फीसदी तक डिस्काउंट है. इसमें सेवेन बाय एमएस धोनी जैसे ब्रांड्स शामिल हैं.

कंपनी ने बयान में कहा कि ग्राहक फर्नीचर, किताबों, फिटनेस, ग्रूमिंग, स्ट्रिंग लाइट्स और पोस्टर्स की भी खरीदारी कर सकते हैं. आप अपने घर से आराम के साथ रेफ्रिजरेटर, एसी, माइक्रोवेव, पॉपकॉर्न मेकर और सैंडविच ग्रील जैसे प्रोडक्ट्स खरीदकर मैच देखना का आनंद ले सकते हैं. इसके साथ Amazon Fresh से ऑर्डर भी किया जा सकता है.

इसमें Dell Inspiron 10th Gen Laptop 48,990 रुपये की कीमत में मिल रहा है. वहीं, Samsung Galaxy Tab A 10. के 10.1 इंच मॉडल को 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. One Plus 7T Pro को 47,999 रुपये ंमें उपल्बध किया गया है. Vivo Y15 को ग्राहक 12,990 रुपये में खरीद सकते हैं.

