Amazon कर रही है 20000 लोगों की भर्ती, 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई

अमेजन इंडिया (Amazon India) ने एलान किया है कि वह अपने कस्टमर सर्विस संगठनों में लगभग 20000 सीजनल या अस्थायी रोजगार अवसर उत्पन्न कर रही है. इसके पीछे कंपनी का मकसद भारत और दुनियाभर में अपने उपभोक्ताओं की मदद करना है. अमेजन इंडिया ने बयान में कहा कि नई अस्थायी पोजिशंस अगले 6 माह में कस्टमर ट्रैफिक में अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, मैंगलोर, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में एड की जा रही हैं.

अधिकतर पद अमेजन के ‘वर्चुअल कस्टमर सर्विस’ प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो फ्लेक्सिबल वर्क-फ्राॅम-होम’ विकल्पों की पेशकश करता है. नए पदों पर नियुक्त एसोसिएट्स उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने में मदद करेंगे. इसके लिए वे विभिन्न माध्यमों जैसे ईमेल, चैट, सोशल मीडिया एवं फोन के माध्यम से व्यक्तिगत एवं उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करेंगे.

अमेजन द्वारा नए अस्थायी पदों पर भर्ती के लिए कैंडिडेट का कम से कम 12वीं कक्षा पास होना आवश्यक है. साथ ही उसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु या कन्नड भाषा में निपुण होना चाहिए. कंपनी का कहना है कि उम्मीदवारों की परफॉरमेंस और कारोबारी जरूरतों के आधार पर इन अस्थायाी पदों में कुछ को साल के आखिर तक स्थायी पदों में बदला जा सकता है.

वे लोग जो इन सीजनल नौकरियों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 1800-208-9900 पर फोन कर सकते हैं या seasonalhiringindia@amazon.com पर ईमेल भेज सकते हैं.

अमेजन इंडिया के डायरेक्टर- कस्टमर सर्विस, अक्षय प्रभु का कहना है कि हम उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों के अनुरूप कस्टमर सर्विस संगठनों में हायरिंग संबंधी जरूरतों का मून्ल्यांकन कर रहे हैं. हमारा अनुमान है कि भारत एवं दुनिया भर में छुटिट्यों के सीजन में अगले छह महीनों में कस्टमर ट्रैफिक बढ़ेगा. हमसे जुड़ने वाले नए एसोसिएट्स हमारे वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के जरिए घर एवं आॅफिस से काम करेंगे और उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने एवं उन्हें उत्कृष्ट अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. ये नए अस्थायी पद उम्मीदवारों को इस अनिश्चित समय में रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराएंगे.

अमेजन ने इसी साल घोषणा की थी कि यह टेक्नोलाॅजी, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं लाॅजिस्टिक्स नेटवर्क में सतत निवेश द्वारा 2025 तक 10 लाख से अधिक नई नौकरियां उत्पन्न करने की योजना बना रही है. विभिन्न क्षेत्रों जैसे सूचना प्रोद्यौगिकी, कौशल विकास, कन्टेन्ट निर्माण, रिटेल, लाॅजिस्टिक्स एवं निर्माण के क्षेत्र में उत्पन्न ये नौकरियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह की होंगी. अमेजन के निवेश के चलते पिछले सात सालों में भारत में 700,000 नौकरियों के अवसर उत्पन्न हुए हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.