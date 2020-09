फेस्टिव सीजन के लिए Amazon ने कसी कमर, हाई डिमांड को पूरा करने के​ लिए बढ़ा रही डिलीवरी नेटवर्क

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया (Amazon India) आगामी त्यौहारी मौसम से पहले अपने डिलीवरी नेटवर्क का विस्तार कर रही है. इसके लिए कंपनी ने अतिरिक्त डिलीवरी स्टेशन स्थापित किए हैं और अपने प्लेटफॉर्म से किराना दुकानों को भी जोड़ रही है. कंपनी ने कहा कि उसके इस कदम से रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी. साथ ही त्यौहारी मौसम के दौरान अधिक तेजी से डिलीवरी करने में मदद मिलेगी.

त्योहारी सीजन में ग्राहकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनी ने अपने डिलीवरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हुए नेटवर्क में 10 हजार से भी अधिक डिलीवरी पार्टनर्स जोड़े हैं. कंपनी ने अपनी सीधी पहुंच बढ़ाने के लिए कई दूरदराज के उत्तरपूर्वी शहरों जैसे कि चम्फाई, कोलासिब, लुमडिंग और मोकोकचुंग के डिलीवरी स्टेशनों सहित देशभर में डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स द्वारा संचालित लगभग 200 डिलीवरी स्टेशनों को भी शामिल किया है. अमेजन इंडिया के देशभर में करीब 250 और डिलीवरी सर्विस पाटर्नर्स के माध्यम से चलने वाले 1,500 से अधिक डिलीवरी स्टेशन हैं. इनका परिचालन देशभर में 280 से अधिक उद्यमी करते हैं.

कंपनी ने अपने डिलीवरी कार्यक्रमों के साथ-साथ फ्लैगशिप प्रोग्राम ‘आई हैव स्पेस ’(IHS) को भी मजबूत किया है. इसमें अब तक 350 शहरों के करीब 28,000 से अधिक दुकानें और किराना स्टोर शामिल हो चुके हैं. ‘आई हैव स्पेस’ प्रोग्राम के तहत अमेजन इंडिया स्थानीय स्टोर मालिकों के साथ साझेदारी करके 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में ग्राहकों को प्रोडक्ट डिलीवर करती है. इससे वे नियमित आय को बढ़ा सकते हैं और स्टोर को बेहतर बना सकते हैं.

25 साल पहले इस कंपनी में लगाया होता 1 रुपया, तो आज मिलता 800 गुना रिटर्न

इसके अलावा कंपनी ने पिछले चार महीनों में ‘अमेजन फ्लेक्स’ कार्यक्रम की पहुंच को लगभग दोगुना कर दिया है, जो अब भारत के 65 शहरों में सेवा प्रदान करता है. कंपनी ने बयान में कहा कि इस कार्यक्रम की वृद्धि का श्रेय डिलीवरी पार्टनर को दी जाने वाली फ्लेक्सिबिलिटी को जाता है, जिससे वे अपने शेड्यूल के अनुसार काम कर सकते हैं. साथ ही अमेजन पैकेज की डिलीवरी करके प्रति घंटे 120 से 140 रुपये तक की अतिरिक्‍त कमाई कर सकते हैं.

कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए, अमेजन इंडिया ने ‘सोसायटी पिकअप पॉइंट्स’ भी बनाए हैं. यह एक डिलीवरी फॉर्मेट है, जो मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में ज्यादा आबादी वाली आवासीय सोसायटी में लोगों की जरूरतों को पूरा करता है. यह कार्यक्रम आवास परिसरों के भीतर वर्चुअल पिकअप पॉइंट और फिजिकल लोकेशन दोनों प्रदान करता है – जिनमें से ग्राहक चेकआउट के दौरान कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. ग्राहकों की सुविधा के लिए सप्ताह के विशेष दिनों में डिलीवरी की जाती है.

अमेजन इंडिया के लास्ट माइल ऑपरेशंस के डायरेक्टर प्रकाश रोचलानी ने कहा, “हमारे डिलीवरी कार्यक्रमों के हालिया विस्तार ने सामूहिक रूप से अमेजन इंडिया के लक्ष्य को आगे बढ़ाने और त्योहारी सीजन से पहले तेज, सुरक्षित और निर्बाध रूप से काम करने का अनुभव प्रदान किया है. हमारा लक्ष्य देशभर के ग्राहकों को यह सुनिश्चित करना है कि इस त्योहारी सीजन में हमारे ग्राहक अपनी मनपसंद चीजों को घर बैठे आराम से प्राप्त कर सकें. हम अपने ग्राहकों और डिलीवरी पार्टनर दोनों की सुरक्षा को महत्‍व दे रहे हैं. हमने अपने डिलीवरी नेटवर्क को तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की है, ताकि देश के सभी हिस्सों से सुरक्षित, संपर्करहित डिलीवरी हो सके.”

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.