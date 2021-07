एंटरटेनमेंट स्पेस में बढ़ सकता है अमेजन का दबदबा, घाटे में चल रही मल्टीप्लेक्सेज में हिस्सेदारी खरीदने की योजना

अमेजन पर शॉपिंग और अमेजन प्राइम पर फिल्में या वेब सीरीज देखने के अलावा निकट भविष्य में इसके मल्टीप्लेक्स में बैठकर मूवीज भी देख सकते हैं. Amazon India के एंटरटेनमेंट बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने पर विचार कर रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन में शुमार आईनॉक्स लेजर समेत कई फिल्म व मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स को एक्वायर कर सकती है. कोरोना महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों से मल्टीप्लेक्सेज चेन्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. अब दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजॉस के स्वामित्व वाली अमेजन की भारती इकाई इनमें से कुछ कारोबार में हिस्सेदारी खरीदने पर विचार कर रही है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर की मुताबिक इसमें जो बिजनेस शामिल हैं, उसमें Inox Leisure भी शामिल है. हालांकि आइनॉक्स लेजर ने बीएसई फाइलिंग में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अमेजन और आइनॉक्स लेजर लिमिटेड के बीच ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही इससे पहले कोई बाचतीत हुई है.

अमजेन वर्ष 2016 से ओवर-द-टॉप (ओटीटी) कंटेट बिजनेस भारत में संचालित कर रही है लेकिन कंपनी ने जितना उम्मीद किया था, उतनी इसकी ग्रोथ नहीं रही. पिछले साल 2020 के शुरुआती छह महीनों के बाद अमेजन प्राइम की ग्रोथ बेहतर रही लेकिन उसके बाद इसका प्रदर्शन कंपनी के उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी एंटरटेनमेंट बिजनेस स्पेस में तीन से चार सौदों को लेकर चर्चा चल रही है जिसमें से कुछ डिस्ट्रेस्ड एसेट्स हैं.

पिछले साल 2020 में महामारी की शुरुआत के बाद से ही आइनॉक्स लेजर को घाटा हो रहा है. जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी को 90 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ था जोकि पिछले साल 2020 की समान तिमाही के मुकाबले 75 फीसदी कम था. आइनॉक्स के रेवेन्यू में कंटेट की कमी के चलते गिरावट रही. कंपनी को 93.7 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ था. आईसीआईसीआई डायरेक्ट के एनालिस्ट्स के मुताबिक रेवेन्यू में गिरावट के चलते चालू वित्त वर्ष 2021-22 में आइनॉक्स लेजर को 235 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. आइनॉक्स लेजर के देश भर में 153 मल्टीप्लेक्सेज और 648 स्क्रीन्स हैं. इसमें से अधिकतर देश के पश्चिमी हिस्से में हैं. 30 जून तक इस पब्लिक ट्रेडेड मल्टीप्लेक्सेज चेन में प्रमोटर्स की 43.63 फीसदी हिस्सेदारी है. इसके शेयर्स आज 6.24 फीसदी की तेजी के साथ 321.85 रुपये के भाव पर ट्रेड हो रहे हैं.

अमेजन इंडिया ने भारतीय कारोबार में महामारी से ठीक पहले 150 करोड़ डॉलर (11.15 हजार करोड़ रुपये) का निवेश किया था. इसमें से अधिकतर फंड को ई-कॉमर्स बिजनेस में निवेश किया गया. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एंटरटेनमेंट स्पेस में अमेजन की डील पूरी होती है तो वह ई-कॉमर्स से हटाकर एंटरटेनमेंट स्पेस में अपना फोकस बढ़ा सकती है. ई-कॉमर्स स्पेस में सरकारी नीतियों में बदलाव और मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल व वालमार्ट की फ्लिपकार्ट से अमेजन को कड़ी चुनौतियां मिल रही हैं. अमेजन ने इससे पहले अमेरिका की मूवी थिएटर चेन एएमसी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत शुरू की थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई.

