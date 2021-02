सात शहरों में EVs से डिलीवरी करेगी Amazon India, महिंद्रा इलेक्ट्रिक के साथ की साझेदारी

देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है. इसी कड़ी में आज 23 फरवरी को Amazon India ने Mahindra Electric के साथ साझेदारी का एलान किया है. इस साझेदारी के तहत अमेजन इंडिया ने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के ईवी को अपने डिलीवरी नेटवर्क से जोड़ा है. दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी ने साझेदारी के तहत करीब 100 Mahindra Treo Zor EVs को देश के सात प्रमुख शहरों में अपने डिलीवरी नेटवर्क से जोड़ा है यानी इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सहारे प्रॉडक्ट्स की डिलीवरी की जाएगी. कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बेंगलूरु, नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर और लखनऊ में Mahindra Treo Zor को नेटवर्क से जोड़ा गया है. इन गाड़ियों को अमेजन इंडिया के डिलीवरी सर्विस पार्टनर्स के नेटवर्क में तैनात किया गया है.

पिछले साल 2020 में अमेजन इंडिया ने एलान किया था कि वह अपने डिलीवरी नेटवर्क में करीब 10 हजार इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जोड़ेगा. ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के मुताबिक उसके डिलीवरी नेटवर्क में वर्ष 2025 तक करीब 10 हजार इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हो जाएंगी. ये गाड़ियों उस एलान से अलग हैं जिसके तहत अमेजन ने दुनिया भर में अपने डिलीवरी नेटवर्क में वर्ष 2030 तक करीब 1 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जोड़ने की प्रतिबद्धता दिखाई है.

8 किलोवॉट पॉवर वाले Treo Zor की क्षतमा 550 किग्रा तक वजन ढोने की है. इसे अक्टूबर 2020 में लांच किया था और इसमें एडवांस्ड लीथियम-ऑयन बैट्री लगी हुई है.

ई-कॉमर्स सेक्टर में अमेजन की प्रतिद्वंद्वी कंपनी फ्लिपकार्ट ने भी वर्ष 2030 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को अपनाने का एलान किया है. पिछले साल अगस्त 2020 में वालमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कॉमर्स कंपनी Flipkart ने एलान किया था कि वह अपने पूरे नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को जोड़ेगा और वर्ष 2030 तक उसके नेटवर्क, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से उसका नेटवर्क हो या लीज पर लिया गया कॉरपोरेट फ्लीट हो, उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही इस्तेमाल होगा. फ्लिपकार्ट इस समय दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, भुबनेश्वर, पुणे, मुंबई, बेंगलूरू, कोलकाता और लखनऊ में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है.

