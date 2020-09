फेस्टिव सीजन से पहले Amazon ने पैदा किए 1 लाख रोजगार अवसर, डिमांड पूरी करने में मिलेगी मदद

अमेजन इंडिया (Amazon India) ने घोषणा की है कि उसने देश में अपने परिचालन नेटवर्क में त्योहारी सीजन के शुरू होने से पहले ही 100,000 से अधिक सीजनल नौकरियों के अवसर उत्‍पन्‍न किए हैं. इन नई नौकरियों से न सिर्फ इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों की मांग को पूरा किया जा सकेगा, बल्कि इससे कंपनी की पूर्ति और डिलीवरी क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा. टीम में शामिल नए सहयोगी अमेजन के एसोसिएट्स के मौजूदा मजबूत नेटवर्क से जुड़ेंगे और उन्हें सुरक्षित और कुशलता से ग्राहकों के ऑर्डर लेने, पैक करने, शिप और डिलीवर करने में सहायता करेंगे.

कंपनी ने इस अवधि के दौरान ग्राहकों की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने पार्टनर नेटवर्क जैसे- ट्रकिंग पार्टनर, पैकेजिंग वेंडर, ‘आई हैव स्पेस’ डिलीवरी पार्टनर, अमेजन फ्लेक्स पार्टनर, हाउसकीपिंग एजेंसी और अन्य माध्यमों के जरिए भी अप्रत्यक्ष रूप से हजारों नौकरियों के अवसर प्रदान किए हैं.

इस साल मई में अमेजन इंडिया ने अपने परिचालन नेटवर्क और ग्राहक सेवा केंद्रों में लगभग 70,000 सीजनल नौकरियों के अवसर उपलब्‍ध कराये थे. नई घोषणा के साथ कंपनी ने भारत में टेक्‍नोलॉजी, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर और लॉजिस्टिक्‍स नेटवर्क में निरंतर निवेश के माध्यम से 2025 तक भारत में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने की प्रतिबद्धता की तरफ एक और कदम बढ़ाया है.

अमेजन इंडिया के APAC, MENA और LATAM कस्टमर फुलफिलमेंट ऑपरेशंस के वाइस प्रेसिडेंट अखिल सक्सेना ने कहा कि, “इस त्योहारी सीजन में हम देश के हर हिस्से में ग्राहकों को उनके घरों तक तेज, सुरक्षित और अधिक सहज ई-कॉमर्स अनुभव प्रदान करके उनकी सेवा करना चाहते हैं. इस वर्ष ग्राहकों से वादों को पूरा करने के लिए 100,000 से अधिक सीजनल सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे. हम देशभर में नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब महामारी की वजह से कई लोगों के सामने अपनी आजीविका कमाने का संकट उत्‍पन्‍न हो गया है.”

पिछले कुछ महीनों में अमेजन ने 10 नए फुलफिलमेंट सेंटर्स शुरू करने और इस साल पूरे देश में 7 मौजूदा केंद्रों का विस्तार करने की योजना की घोषणा की. कंपनी के पास अब 3.2 करोड़ क्यूबिक फीट से अधिक भंडारण क्षमता है और यह पूरे क्षेत्र में 6.5 लाख से अधिक विक्रेताओं का सहयोग करता है. अमेजन इंडिया ने 19 राज्यों में 5 नए सॉर्ट सेंटर (एससी) लॉन्च करके और 8 मौजूदा सॉर्ट सेंटरों का विस्तार करके अपने सॉर्ट सेंटर नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की. कंपनी ने करीब 200 अमेजन के स्वामित्व और डिलीवरी सर्विस पार्टनर स्टेशनों को जोड़कर अपने वितरण के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है. साथ ही अपने डिलीवरी कार्यक्रमों जैसे कि अमेजन फ्लेक्स और ‘आई हैव स्पेस’ को बढ़ाया है, जो हजारों लोगों को आमदनी का दूसरा जरिया प्रदान करते हैं.

