Amazon Great Indian Sale 2020: कपड़े और स्मार्टफोन्स मिलेंगे 80% तक सस्ते, 19-22 जनवरी तक खरीदारी का मौका

Amazon Great Indian Sale 2020: अमेजन (Amazon) अपने ग्राहकों के लिए ग्रेट इंडियन सेल लेकर आ रहा है. यह सेल 19 जनवरी से 22 जनवरी तक चलेगी. सेल में कपड़ों से लेकर स्मार्टफोन्स पर शानदार ऑफर्स मिलेंगे. सेल में SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. इसके अलावा सेल के दौरान अमेजन ऐप पर आप 5 लाख रुपये तक के इनाम जीत सकते हैं. इसके साथ ही सेल में ग्राहक सभी बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पर नो-कॉस्ट ईएमआई का फायदा ले सकेंगे. सेल के दौरान बजाज फिन्सर्व के ग्राहकों को भी नो-कॉस्ट ईएमआई का ऑफर दिया जाएगा. अमेजन प्राइम के मेंबर्स के लिए सेल एक दिन पहले 18 जनवरी को दोपहर 12 बजे शुरू होगी.

सेल में फैशन से जुड़े सामान पर 80 फीसदी तक की छूट मिलने जा रही है. कपड़ों पर सेल के दौरान 80 फीसदी तक की छूट है. फुटवियर की कीमतों में भी आपको 80 फीसदी तक का डिस्काउंट मिलेगा. वहीं घड़ियों पर 70 फीसदी तक की छूट दी जाएगी. इसके अलावा सेल के दौरान बैग पर 80 फीसदी तक की छूट मिलेगी. अमेजन की इस साल में फैशन प्रोडक्ट्स पर 5,000 रुपये से ज्यादा की खरीदारी करने पर 15 फीसदी का एक्सट्रा कैशबैक मिलेगा.

अमेजन की ग्रेट इंडियन सेल में रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर भारी डिस्काउंट मिलेगा और इनकी कीमत 99 रुपये से शुरू होगी. इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स 99 रुपये की शुरुआती कीमत में मिलेंगे. इसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स 199 रुपये और ग्रूमिंग और वेलनेस प्रोडक्ट्स की कीमत 599 रुपये से शुरू है. हेल्थ से जुड़े प्रोडक्ट्स और घरेलू सामान पर सेल में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी.

इस सेल में लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर 40 फीसदी तक की छूट मिलेगी. इसके अलावा स्मार्टफोन्स पर नो कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा. सेल में OnePlus 7T, Redmi Note 8 Pro, Samsung Galaxy M30s, Vivo U20, iPhone XR पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा. इसके अलावा सेल में होम और किचन प्रोडक्ट्स 89 रुपये से शुरू हैं. सेल में हेडफोन की कीमत 299 रुपये, स्पीकर्स 499 रुपये, लैपटॉप एक्सेसरीज 99 रुपये से शुरू हैं.

अमेजन की सेल में टीवी और होम एप्लाइंस पर भी भारी डिस्काउंट मिलेगा. स्मार्ट एचडी टीवी को आप 833 रुपये की शुरुआती ईएमआई के साथ खरीद सकते हैं. इसके अलावा वाशिंग मशीन को 1,045 रुपये की ईएमआई देकर खरीदा सकता है. फ्रिज को खरीदने के लिए 823 रुपये की शुरुआती ईएमआई देनी होगी.

