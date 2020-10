Amazon Great Indian Festival: स्मार्टफोन पर 40% तक की छूट, 50000 से कम में मिलेगा iPhone 11

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 17 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. इस सेल में किस तरह के स्मार्टफोन्स पर क्या बेस्ट डील ऑफर की जाएगी, उसकी डिटेल्स सामने आ गई हैं. ग्राहक सेल से 40 फीसदी तक सस्ते में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं. जिन ब्रांड्स के मॉडल्स को डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है, उनमें OnePlus, Samsung, Xiaomi, Apple, OPPO, Vivo, Honor आदि शामिल हैं. ध्यान रहे कि अमेजन प्राइम मेंबर्स के लिए ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल एक दिन पहले यानी 16 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी.

सेल के तहत HDFC Bank के डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट पाया जा सकता है, क्रेडिटव डेबिट कार्ड्स पर नो कॉस्ट EMI की सुविधा है, 13500 रुपये तक के एक्सचेंज आॅफर हैं, Amazon Pay UPI से पेमेंट कर रोज 500 रुपये के शॉपिंग रिवॉर्ड जीतने का मौका है, Amazon Pay Later और Amazon Pay ICICI bank क्रेडिट कार्ड से बजट एक्सटेंड करने की सुविधा, अमेजन पे गिफ्ट कार्ड की सुविधा आदि है.

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में Redmi Note 9 को 10,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा. इसी तरह Redmi Note 9 Pro की कीमत 12,999 रुपये और Redmi Note 9 Pro Max की कीमत 15,999 रुपये से शुरू होगी.

सेल में Samsung Galaxy M21 की कीमत 12,999 रुपये और Galaxy M31 की कीमत 15,499 रुपये से शुरू होगी. Galaxy M31 पर 6 माह की नो कॉस्ट EMI की पेशकश और सीमित अवधि के लिए 1000 रुपये का अतिरिक्त Amazon Pay कैशबैक भी रहेगा. Samsung Galaxy M31s को 18,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा. OPPO A52 की कीमत सेल में 13,990 रुपये से शुरू होगी.

इस कैटेगरी के फोन्स पर डील्स की बात करें तो Samsung Galaxy M51 की कीमत 22,499 रुपये से शुरू होगी, जिसका ओरिजिनल प्राइस 28999 रुपये है. साथ में 12 माह की नो कॉस्ट EMI का भी फायदा लिया जा सकेगा. OnePlus Nord 5G की कीमत 27,999 रुपये, OnePlus 8/8 Pro 5G की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होगी. OnePlus 7T Pro को 43,999 रुपये में और 6 माह की नो कॉस्ट EMI, 3000 रुपये के सीमित अवधि अतिरिक्त एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीद सकेंगे. Samsung Galaxy S10/S10+ की कीमत 39,999 रुपये से शुरू होगी. 68300 रुपये ओरिजिनल प्राइस वाले Apple iPhone 11 को 50,000 रुपये से कम कीमत पर खरीद सकेंगे.

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बजट स्मार्टफोन्स जैसे Redmi 9A को लिमिटेड पीरियड की फ्लैश सेल में 6,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा. इसी तरह Redmi 9 Prime को 9,999 रुपये में, Redmi 9 को 8,999 रुपये में, Samsung M01 core को 4,999 रुपये में, Redmi 8A dual को 7299 रुपये में खरीद सकेंगे.

अमेजन की सेल में कुछ नए स्मार्टफोन्स पहली बार बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. इनमें OnePlus 8T, Samsung Galaxy M31 Prime (16,499 रु में), Samsung Galaxy S20 FE (49,999 रु में), OPPO A15 शामिल हैं. किसी भी कैटेगरी के स्मार्टफोन को अगर एचडीएफसी बैंक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीदा जाता है तो 10 फीसदी का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा.

