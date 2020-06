लॉकडाउन के बीच जेफ बेजोस ने कमा लिए 3 लाख करोड़, कोरोना संकट में Amazon का दमदार प्रदर्शन

दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने कोरोना वायरस के बीच भी कमाई की है. अरबपति कारोबारी बेजोस ने लॉकडाउन के दौरान अपनी दौलत में करीब 40 अरब डॉलर जोड़े हैं. ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडैक्स के मुताबिक, अमेजन फाउंडर के पास अब कुल 155 अरब डॉलर की नेट वर्थ है. जेफ बेजोस की दौलत का एक बड़ा हिस्सा अमेजन के शेयरों की बढ़ती कीमत से आया है. जहां कंपनियों को संकट से गुजरना पड़ा, वहीं अमेजन ने शेयर बाजार में शानदार प्रदर्शन किया है. अमेजन के शेयर की कीमत महामारी के बीच 2,000 डॉलर के ऊपर बनी रही.

इस बीच जेफ बेजोस को सबसे कड़ी टक्कर देने वाले व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स रहे जिनकी कुल नेट नेट वर्थ 111 अरब डॉलर है. कंपनी की उसकी पहली तिमाही की कमाई बताते हुए मांग में भी बड़ी बढ़ोतरी देखी गई जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी के संकट को झेल रही है. बढ़ती मांग के साथ ई-कॉमर्स कंपनी ने नियुक्ति भी की जिससे ऑर्डर के अतिरिक्त इनफ्लो को लिया जा सके. यह समान चीज भारत में भी हुई जहां कंपनी ने लगभग 50,000 अस्थाई कर्मियों के लिए कई पदों पर नौकरी के ऑफर पोस्ट किए.

अमेजन इंडिया के प्रमुख अमित अग्रवाल ने मई के आखिर में कहा था कि वे अपने ऑपरेशन नेटवर्क में करीब 50,000 सीजनल रोल के लिए नियुक्ति कर रहे हैं जिससे मांग में बढ़ोतरी को पूरा किया जा सके और इस मुश्किल समय में सेवाओं को उपलब्ध कराया जो सके. उन्होंने बताया कि वे ज्यादा से ज्यादा नौकरी के अवसर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. इसके साथ वे सुरक्षित कामकाज का वातावरण भी उपलब्ध कराएंगे.

Coca-Cola अब बेचेगी मसाला छाछ, देसी ड्रिंक्स मार्केट में अमूल, मदर डेयरी को मिलेगी टक्कर

यह पहली बार नहीं हुआ है कि अमेजन के प्रमुख 150 अरब डॉलर दौलत के आंकड़े पर पहुंचे हैं. उन्होंने सबसे पहले इस कीर्तिमान को जुलाई 2018 में हासिल किया था.

इस बीच पूरी दुनिया में कंपनियों को अपने कारोबार को स्थिर रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है क्योंकि उनके कारोबार पर कोरोना वायरस महामारी की वजह से बुरा असर हुआ है. खासकर एविएशन, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है जिसमें लगभग दो महीने के लिए करीब नहीं के बराबर रेवेन्यू देखे गए हैं क्योंकि अलग-अलग सरकारों ने ट्रैवल पर पाबंदियों को लगाया है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.