जेफ बेजोस बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलिनेयर; मुकेश अंबानी भी 2033 तक हासिल कर सकते हैं मुकाम: स्टडी

ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस (Jeff Bezos) दुनिया के पहले ट्रिलिनेयर बन सकते हैं. Comparisun द्वारा की गई एक स्टडी में यह बात सामने आई है. बेजोस की उम्र 56 साल है और फोर्ब्स के मुताबिक वह 142.8 अरब डॉलर की नेट वर्थ के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं. स्टडी के मुताबिक अमेजन के प्रमुख 2026 तक ट्रिलिनेयर बन जाएंगे. यानी 2026 तक उनकी नेटवर्थ 1,000 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, तब उनकी उम्र 62 साल होगी. वहीं, स्टडी के मुताबिक मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) 2033 तक ट्रिलिनेयर बन सकते हैं.

स्टडी के मुताबिक बेजोस की नेट वर्थ पिछले 5 सालों के दौरान 34 फीसदी बढ़ी है. बेजोस के बाद स्टडी के मुताबिक जो लोग ट्रिलिनेयर बन सकते हैं, उनमें चीन के Evergrande प्रमुख Xu Jiayin (2027 तक) और अलीबाबा के को-फाउंडर जैक मा (2030 तक) हैं.

स्टडी में यह भी कहा गया है कि भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी 2033 तक ट्रिलिनेयर बन सकते हैं. वर्तमान में मुकेश अंबानी की नेट वर्थ 49.2 अरब डॉलर बनी हुई है.

Comparisun की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड 25 सबसे ज्यादा वैल्यू वाली कंपनियों के मार्केट कैपटिलाइजेशन का विश्लेषण किया है. इसके साथ फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों की नेट वर्थ का विश्लेषण किया गया है. रिसर्च को पिछले पांच साल के दौरान सालाना ग्रोथ के औसत प्रतिशत के आधार पर किया गया और उसे आने वाले सालों पर लागू किया गया.

हाल ही में, अमेजन ने यह एलान किया था कि उसने मार्च में खत्म हुई तिमाही के दौरान 75 अरब डॉलर से ज्यादा की बिक्री दर्ज की है. कंपनी के अमेरिका और दूसरे मुख्य बाजारों में कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन से फायदा होने की उम्मीद है.

हालांकि, ट्रिलिनेयर की इस खबर ने ट्विटर पर बहस छेड़ दी है. कुछ यूजर्स ने बेजोस को कोरोना महामारी से होने वाले लाभ पर अपना गुस्सा जाहिर किया है जब अमेरिका और पूरी दुनिया में लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है और बहुत से लोगों की मौत हुई है.

