फास्ट डिलीवरी के लिए Amazon खरीद रही है जेट प्लेन, पहली बार ई-कॉमर्स कंपनी ने लिया बड़ा फैसला

ई-कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) अपने डिलीवरी नेटवर्क नेटवर्क को बढ़ाने और खरीदारों के पास जल्द से जल्द ऑर्डर पहुंचाने के लिए 11 जेट खरीद रही है. ई-कॉमर्स कंपनी ने ये जेट्स डेल्टा और वेस्टजेट एयरलाइंस से खरीदे हैं. अमेजन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह पहली बार है. जब उसने अपने डिलीवरी नेटवर्क के लिए पहले की खरीदारी की है. इससे पहले अमेजन पिछले कुछ वर्षों से प्लेन्स को लीज पर लेता रहा है.

अमेजन ग्लोबल एयर की वाइस प्रेसिडेंट साराह रोड्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि लीज पर लिए हुए और खरीदे गए एयरक्राफ्ट के जरिए अमेजन अपने सभी ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकेगी. हालांकि अमेजन ने इस पर टिप्पणी करने से करना से इनकार कर दिया है कि वह प्लेन्स के लिए कितना भुगतान कर रहा है.

अमेजन अपनी ई-कॉमर्स साइट्स पर दिए गए ऑर्डर्स की डिलीवरी को खुद पहुंचाना चाहती है. उसका मुख्य फोकस अमेरिकी पोस्टल सर्विसेज या अन्य कैरियर्स की सेवाएं न लेकर खुद ही डिलीवरी की व्यवस्था करना है. प्लेन्य के फ्लीट के अलावा, अमेजन ने एयरपोर्ट पर कुछ पैकेज-सॉर्टिंग हब्स भी बनवाए हैं और नजदीक में वेयरहाउसेज भी खोले हैं.

अमेजन ने कहा कि उसने जो 11 प्लेन्स खरीदे हैं, वे सभी बोइंग 767-300एस हैं. उसमें अब यात्रियों की बजाय कार्गो रखने के लिए उपयुक्त बदलाव किए जाएंगे. ई-कॉमर्स कंपनी दो कंपनियों से जेट्स खरीद रही हैं. इसमें से वेस्टजेट से चार जेट प्लेन खरीद रही है, वे इसी साल 2021 में अमेजन के फ्लीट में शामिल हो जाएंगी.

इसके अलावा अमेजन सात जेट्स डेल्टा से खरीद रही ही और वह अमेजन को अगले साल 2022 में मिलेगा. इन जेट्स की खरीदारी के बाद अमेजन की फ्लीट में 2022 तक 85 जहाज शामिल हो जाएंगे.

