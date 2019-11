अमेजन (Amazon), एप्पल (Apple) और अलीबाबा (Alibaba) दुनिया की सबसे ज्‍यादा नुकसान पहुंचाने वाली कंपनियां हैं. रिसर्च फर्म KPMG की एक सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की कंपनियां सबसे ज्यादा इन्‍‍‍‍‍हीं तीनों कंपनियों से अपनेे कारोबार को होने वाले नुकसान को लेकर चिंतित हैं. केपीएमजी ने दुनिया भर के 740 टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लीडरशिप के बीच यह सर्वे कराया. विघटनकारी कंपनियोंं की टॉप 10 की लिस्‍ट में अमेजन, एप्‍पल और अलीबाबा के अलावा DJI, गूगल, नेटफ्लिक्स, Airbnb, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और Baidu भी शामिल हैं.

इस सूची के मुताबिक, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लोगों ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सबसे ज्यादा और फिर सोशल नेटवर्किंग कंपनियों को अगले तीन सालों के लिए खतरनाक बिजनेस मॉडल बताया है. KPMG की स्टडी में इंडस्ट्री के लोगों ने उभरती हुई ग्लोबल टेक्नोलॉजी इनोवेशन कंपनियों के विषय पर काफी अलग मत दिये.

Indigo खरीदेगी 300 Airbus विमान, 2.31 लाख करोड़ की डील

टेक्नोलॉजी बिजनेस के लीडर्स की बात करें तो, इस सूची में गूगल के सीईओ Sundar Pichai ने टॉप किया. इसके बाद टेस्ला और SpaceX के सीईओ Elon Musk का स्थान है.

अगर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों की बात करें तो उन्होंने भी इन्हीं लोगों में से ज्यादातर का नाम लिया. इसके अलावा उन्होंने हुवावे के सीईओ Ren Zhengfei, Xiaomi के सीईओ Lei Jun और सॉफ्टबैंक के सीईओ Masayoshi Son का भी नाम लिया.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.