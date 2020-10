कोविड के बावजूद Jack Ma की संपत्ति में जोरदार इजाफा, 45% बढ़कर 58.8 अरब डॉलर हुई दौलत

कोरोना वायरस महामारी के बीच चीन के सबसे अमीर उद्योगपति जैक मा (Jack Ma) के एसेट्स में जोरदार इजाफा हुआ है. ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अलीबाबा (Alibaba) के संस्थापक जैक मा इस साल भी चीन के सबसे अमीर उद्योगपति रहे. मंगलवार को जारी एक सर्वे में कहा गया है कि महामारी के दौरान ऑनलाइन शापिंग और दूसरी सेवाओं की मांग बढ़ने से इंटरनेट से जुड़े उद्यमियों की संपत्ति में जबरदस्त इजाफा हुआ है.

हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जैक मा की संपत्ति 2019 के मुकाबले 45 फीसदी बढ़कर 58.8 अरब डॉलर पर पहुंच गई. हुरुन दुनियाभर के विभिन्न देश के अरबपतियों की सूची तैयार करती है. सर्वेक्षण के मुताबिक लोकप्रिय वीचैट (WeChat) मैसेजिंग सेवा का परिचालन करने वाली टेन्सेंट (Tencent) के संस्थापक मा हुआतेंग (Ma Huateng) 57.4 अरब डॉलर की संपत्तियों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं. पिछले साल के मुकाबले उनके एसेट्स में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

बोतलबंद पानी ब्रांड नोंगफू स्प्रिंग के चेयरमैन झोंग शानशान (Zhong Shanshan) 53.7 अरब डॉलर की संपत्तियों के साथ सूची में तीसरे स्थान पर हैं. हुरुन के संस्थापक रुपर्ट हुग्वेर्फ ने कहा कि शेयर कीमतों में बढ़ोतरी से पिछले साल के मुकाबले इस साल हर हफ्ते औसतन ऐसे पांच चीनी उद्योगपति सामने आए जिनके एसेट्स कम से कम एक अरब डॉलर हैं.

बता दें कि चीन के पूर्वी झेरजयांग प्रांत के हांगझोऊ नगर में एक गरीब परिवार में जन्मे जैक मा अंग्रेजी अध्यापक रहे. 1990 के दशक में इंटरनेट क्रांति से परिचय होने पर उन्होंने नौकरी छोड़ कर अपना कारोबार शुरू करने की ठानी. जैक मा ने अपने दोस्तों को राजी कर उनसे 60,000 डॉलर की राशि जुटाई और ऑनलाइन खरीद-बिक्री की सुविधा देने वाला इंटरनेट बाजार मंच अलीबाबा शुरु किया. वह 2013 में कंपनी के सीईओ बनाए गए. जैक मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह सीईओ बन सकते हैं.

(Input: Associated Press)

