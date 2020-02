करोड़पति स्टॉक: इस मिडकैप ने 10 साल में दिया 70 गुना रिटर्न; 2020 में फिर पकड़ी रफ्तार

This Midcap Stock Emerge as Crorepati Stock: शेयर बाजार में अगर पैसा कमाना है तो यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ी यानी लॉर्जकैप कंपनियों में ही निवेश किया जाए. कंपनी चाहे बड़ी हो या छोटी, निवेशकों के लिए जरूरी है कि सही निवेश की पहचान हो. मिडकैप और स्मालकैप सेग्मेंट में कई ऐसी छोटी कंपनियां हैं, जो निवेशकों के लिए मल्टीबैगर साबित हुई हैं. इन शेयरों के साथ जुड़कर निवेशक पिछले 10 साल में ही करोड़पति हो गए. हमने भी मिडकैप सेग्मेंट से एक ऐसे ही शेयर अजंता फार्मा को चुना है, जिसमें निवेशकों को 10 साल में करीब 70 गुना या 6888 फीसदी रिटर्न मिला है. कंपनी का दिसंबर तिमाही में प्रदर्शन बेहतर रहा है, जिसके चलते 10 साल में मालामाल करने वाले इस शेयर ने 2020 में भी रफ्तार पकड़ी हुई है.

अजंता फार्मा के शेयर निवेशक के लिए मल्टीबैगर साबित हुए हैं. फरवरी 2010 में एक शेयर का भाव 21 रुपये था, जो फरवरी 2020 में बढ़कर 1446 रुपये के भाव पर पहुंच गया. यानी 10 साल में शेयर में 1425 रुपये या 6888 फीसदी की ग्रोथ रही है. कह सकते हैं कि शेयर में निवेशकों का पैसा 10 साल में ही 69 गुना बढ़ गया. इस लिहाज से 10 साल पहले अगर शेयर में किसी ने सिर्फ 50 हजार रुपये का निवेश कर इंतजार किया होगा तो आज उसकी वैल्यू बढ़कर 34.50 लाख रुपये हो गया होगा.

बेहतर तिमाही नतीजों का असर है कि इस साल भी अजंता फार्मा के शेयरों में तेजी बनी हुई है. 2020 में र्सिु 1.5 महीने में ही शेयर में 48 फीसदी से ज्यादा ग्रोथ रही है. इस साल शेयर का भाव अबतक 471 रुपये बढ़ चुका है.

अजंता फार्मा के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रहा है और कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 61 फीसदी बढ़ गया. इस दौरान कंपनी को 108 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. एक साल पहले की समान तिमाही में कंपनी को 67 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था. कंपनी का रेवेन्यू 34 फीसदी बढ़कर 651 करोड़ रुपये हो गया. EBITDA में 73 फीसदी ग्रोथ रही और यह 186 करोड़ रुपये हो गया.

मौजूदा वित्त वर्ष में दिसंबर अंत तक यानी 9 महीने में अजंता फार्मा का रेवेन्यू 24 फीसदी बढ़कर 1906 करोड़ रुपये रहा है. यह साल पहले की समान तिमाही में 1540 करोड़ रुपये था. वहीं, इस दौरान EBITDA में 25 फीसदी ग्रोथ रही और यह 431 करोड़ रुपये से बढ़कर 540 करोड़ रुपये हो गया. जबकि 9 महीनों में कंपनी का मुनाफा 14 फीसदी बढ़कर 339 करोड़ रुपये रहा.

