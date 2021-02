Airtel भारती टेलीमीडिया में 20% हिस्सेदारी Warburg Pincus से खरीदेगी वापस, 3,126 करोड़ रु की डील

भारती एयरटेल ने बुधवार को कहा कि वह अपनी डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा कंपनी भारती टेलीमीडिया में वारबर्ग पिंकस (Warburg Pincus) से जुड़ी इकाई से 20 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी. कंपनी ने कहा कि यह डील करीब 3,126 करोड़ रुपये की है. वारबर्ग पिंकस से जुड़ी इकाई ने भारती टेलीमीडिया में 20 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण 2018 में किया था. उस डील का एलान दिसंबर 2017 में किया गया था.

भारती एयरटेल ने एक बयान में कहा कि डील के तहत ट्रांजैक्शन को एयरटेल के 3.64 करोड़ इक्विटी शेयर को 600 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर जारी करने के जरिए डिस्चार्ज किया जाएगा. इसके साथ ही 1,037.8 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किया जाएगा.

प्रस्तावित ट्रांजैक्शन एयरटेल की उसके ग्राहकों के लिए उत्पादों, सेवाओं और कारोबारों को एक होल्डिंग ग्रुप में लाने की रणनीति का हिस्सा है. बयान में कहा गया है कि भारतीय टेलीमीडिया पर पूरा नियंत्रण और स्वामित्व उसे ग्राहकों को अलग-अलग समाधान पर उपलब्ध कराता है, जिससे वन होम कैटेगरी का प्रचार हो. एयरटेल ने कहा कि वह अपने शेयर वारबर्ग पिंकस से जुड़ी इकाई को करीब 0.5 फीसदी प्रीमियम पर जारी करेगी. यह 0.5 फीसदी फ्लोर प्राइस का होगा, जो ICDR (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट) रेगुलेशंस के मुताबिक ज्ञात होगा.

बयान में कहा गया है कि बाकी 937.8 करोड़ रुपये का भुगतान कैश में प्रस्तावित ट्रांजैक्शन की क्लोजिंग डेट पर किया जाएगा. इसके साथ माइनर क्लोजिंग एडजस्मेंट्स भी हो सकते हैं, जो 100 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं हो सकते. भारती टेलीमीडिया डीटीएच बिजनेस को 31 दिसंबर 2020 की तारीख पर 1.7 करोड़ सब्सक्राइबर रहे हैं. भारती एंटरप्राइजेज के ग्रुप डायरेक्टर हरजीत तोहली ने कहा कि डीटीएच हमारी होम्स रणनीति का अभिन्न भाग है और यह ट्रांजैक्शन कारोबारो की शेयरहोल्डिंग को आसान बनाने की ओर एक और कदम है.

