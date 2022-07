Stocks in News: Airtel, UPL, HUL, Lupin समेत ये शेयर दिखाएंगे एक्शन, इंट्राडे के लिए रखें नजर

पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज यानी 1 जुलाई 2022 के कारोबार में कुछ शेयर फोकस में रह सकते हैं. इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं.

उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. (image: pixabay)

Stocks in Focus Today: उतार चढ़ाव भरे बाजार में आज यानी 1 जुलाई 2022 को कुछ शेयर एक्शन दिखाने को तैयार हैं. पॉजिटिव ट्रिगर के चलते ये शेयर आज बाजार में फोकस में रह सकते हैं. अगर इंट्राडे में बेहतर शेयरों की तलाश है तो इन पर नजर रख सकते हैं. आज की इस लिस्ट में Airtel, UPL, HUL, Lupin, Blue Star, SBI Cards, Indian Bank, The Phoenix Mills, Globus Spirits, Hindustan Copper, Kalyan Jewellers, TCI, Novartis India, Globus Spirits, ABB India जैसे शेयर शामिल हैं. इनमें से कई कंपनियों में पॉजिटिव एक्टिविटीज देखने को मिली है. कुछ को फंड रेज करने की. किसी ने बिजनेस बढ़ाने के लिए दूसरे फर्म के साथ एग्रीमेंट किया है. वहीं कुछ अन्य एक्टिविटीज की वजह से आज चर्चा में रहेंगे. Airtel Bharti Airtel ने कहा है कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2018-19 तक AGR बकाया (उच्चतम न्यायालय के आदेश में जिसकी गणना नहीं की गई है) के भुगतान को टालने का विकल्प चुना है. कंपनी ने कहा कि कंपनी ने पूर्व-भुगतान किस्त राशि का अधिकार अपने पास बरकरार रखा है और बकाया ब्याज को इ्क्विटी में बदलने का विकल्प नहीं चुनेगी. UPL एग्रोकेमिकल फर्म UPL ने नेचर ब्लिस एग्रो (NBAL) में 100 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर ली है और NBAL अब UPL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है. NBAL ने फसल सुरक्षा और संबद्ध उत्पादों के निर्माण और बिक्री का बिजनेस करने का प्रस्ताव किया है, जो UPL की मौजूदा व्यावसायिक गतिविधियों के साथ तालमेल रखता है. Hindustan Unilever (HUL) Hindustan Unilever के सीईओ और प्रबंध निदेशक संजीव मेहता को यूनिलीवर के इंडोनेशिया व्यवसाय के प्रेसिडेंट कमिश्नर (नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन) के रूप में नियुक्त किया जाएगा. वह कंपनी के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स में शामिल होंगे और नॉन-एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में इसकी अध्यक्षता करेंगे. Lupin फार्मा कंपनी Lupin को US FDA से उसके एब्रेविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन (ANDA)-पैलिपरिडोन एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट के लिए मंजूरी मिल गई है. प्रोडक्ट का निर्माण गोवा में ल्यूपिन की फैसिलिटी में किया जाएगा. इस दवा का उपयोग सिजोफ्रेनिया, जो एक मेंटल डिसआर्डर है, में किया जाता है Blue Star रेटिंग एजेंसी CARE ने Blue Star के लिए क्रेडिट सुविधाओं और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर पर अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रेटिंग AA+ की पुष्टि की है. हालांकि हेल्दी रिकवरी और एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उत्पादों की मांग के आधार पर आउटलुक को निगेटिव से स्टेबल किया है. SBI Card and Payment Services SBI Card and Payment Services ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस के साथ गुरुवार को को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है. आदित्य बिड़ला एसबीआई कार्ड एक सह-ब्रॉन्डेड क्रेडिट कार्ड है जो ग्राहकों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी खरीदारी पर महत्वपूर्ण रिवॉर्ड प्वॉइंट देता है.

