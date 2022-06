Airtel: ये टेलिकॉम स्टॉक दे सकता है 34% रिटर्न, ब्रोकरेज हाउस ने दिया 910 रुपये का टारगेट

ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि FY22-24E के लिए Airtel के EBITDA में 18 फीसदी CAGR ग्रोथ रह सकती है. आपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत बना हुआ है.

टेलिकॉम सेक्टर में Airtel का शेयर विनर साबित हो सकता है. (reuters)

Airtel Stock Price: टेलिकॉम सेक्टर में Airtel का शेयर विनर साबित हो सकता है. कंपनी का आपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत बना हुआ है और कंपनी हाई FCF ग्रोथ के फेज में इंटर कर चुकी है. पिछले दिनों कंपनी ने टैरिफ में कई बार बढ़ोतरी की है, जिसका फायदा मिलता दिख रहा है और कंपनी के ARPU में उछाल आया है. ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने शेयर पर भरोसा जताते हुए आगे 34 फीसदी अपसाइड की उम्मीद जताई है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि FY22-24E के लिए कंपनी के EBITDA में 18 फीसदी CAGR ग्रोथ रह सकती है. शेयर के सेंटीमेंट बेहतर है और इस साल बाजार की गिरावट में भी यह फ्लैट रहा है. आपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत Airtel का आपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत बना हुआ है और EBITDA ग्रोथ बेहतर है. हालांकि यह FCF जेनरेशन और डीलीवरेजिंग में पिछड़ गया है, जो स्टॉक के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय है. टेलिकॉम बिजनेस में FCF एक महत्वपूर्ण फैक्टर है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन लगातार कैपेक्स इंटेंसिटी को हाई रखता है. हालांकि ब्रोकरेज का मानना है कि 5जी में आगामी निवेश के बावजूद Airtel अपनी FCF प्रोडक्शन कैपेबिलिटी में एक दशकीय बदलाव देख रही है जो हेल्दी डीलीवरेजिंग में तब्दील हो सकती है. ब्रोकरेज हाउस ने शेयर में निवेश की सलाह देते हुए 910 रुपये का टारगेट रखा है. करंट प्राइस 681 रुपये के लिहाज से इसमें 34 फीसदी रिटर्न मिल सकता है. Paytm: IPO प्राइस से भारी गिरावट के बाद शेयर में दिखा ब्रेकआउट, अब मिल सकता है 40% रिटर्न Airtel हाई FCF ग्रोथ के फेज में ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार Bharti Airtel अब हाई FCF ग्रोथ के फेज में इंटर कर रहा है. पिछले 3 साल के दौरान (FY19-22) Airtel का EBITDA 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है. जबकि कैपेक्स एवरेज रहा है. बीते 3 साल में EBITDA एडिशन एनुअल कैपेक्स का 1.4 गुना रहा है. हालांकि, Indus और DTH हिस्सेदारी अधिग्रहण, AGR पेमेंट और लायबिलिटी लिमिटेड FCF और डीलीवरेजिंग के लिए प्रमुख फैक्टर रहे हैं. ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि FY23/24E के लिए Airtel करीब 25100 करोड़ और 36800 करोड़ FCF (पोस्ट इंटरेस्ट) जेनरेट करेगा. यह इसके कुल डेट का 22%/47% होगा. EBITDA में 18 फीसदी ग्रोथ का अनुमान ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि Airtel ने हाल फिलहाल में मल्टीपल राउंड में टैरिफ हाइक किया है. जिसका फायदा इसे मिलेगा. वहीं कंपनी का ARPU FY19-22 के दौरान 39 फीसदी बढ़ चुमार्केट शेयर में 5.3 फीसदी इजाफा किया है. 4G मिक्स में सुधार हुआ है. ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि FY22-24E के लिए कंपनी के EBITDA में 18 फीसदी CAGR ग्रोथ रह सकती है. (Disclaimer: स्टॉक में निवेश की सलाह ब्रोकरेज हाउस के द्वारा दी गई है. यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस के निजी विचार नहीं हैं. बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

