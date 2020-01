Airtel Thanks पर स्पेशल ऑफर: Big Bazaar Sale में फास्ट बिलिंग, कैशबैक का मिलेगा फायदा, जानें पूरी प्रॉसेस

अगर आप एयरटेल (Airtel) के ग्राहक हैं, तो आपके पास खरीदारी का बेहतरीन मौका है. एयरटेल थैंक्स ऐप के ग्राहकों को बिग बाजार (Big bazaar) की सबसे सस्ते 5 दिन सेल में कुछ खास फायदे मिलेंगे. इसके लिए भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने फ्यूचर ग्रुप (Future Group) के साथ समझौता किया है. समझौते के तहत, कंपनी अपने एयरटेल थैंक्स (Airtel Thanks) प्रोग्राम में ग्राहकों को बिग बाजार की सेल में कुछ एक्सलूसिव बेनेफिट्स का ऑफर देगी. इसमें सभी एयरटेल थैंक्स ग्राहकों को ये ऑफर मिलेंगे जिसमें पोस्टपेड, प्रीपेड मोबाइल और होम ब्रॉडबैंड शामिल है.

सभी ग्राहकों को बिग बाजार सबसे सस्ते 5 दिन सेल के दौरान मौजूद सुपर डील्स में दो दिन पहले खरीदारी करने का मौका मिलेगा. यह सेल 22 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगी. हालांकि, एयरटेल थैंक्स के ग्राहक आधिकारिक तारीखों से दो दिन पहले तमाम ऑफर्स का फायदा उठा सकेंगे. एयटेल थैंक्स के ग्राहक आम खरीदारों के लिए सेल शुरू होने से पहले 20 और 21 जनवरी को बिग बाजार के स्टोर्स पर जाकर खरीदारी सकते हैं.

एयरटेल थैंक्स ग्राहकों को बिग बाजार के ऑफर्स का सेल से पहले फायदा लेने के लिए एयरटेल थैंक्स ऐप पर जाना है. उसके बाद डिस्कवर एयरटेल थैंक्स पर क्लिक करना होगा. फिर बिग बाजार सबसे सस्ते 5 दिन पर क्लिक करके ‘PASS’ को बिग बाजार में बिलिंग काउंटर या कैशियर को दिखाना होगा.

इसके अलावा एयरटेल थैंक्स के ग्राहकों के लिए बिग बाजार की इस सेल में कुछ दूसरे ऑफर्स भी मौजूद हैं. ऐप के ग्राहक सेल को दौरान खरीदारी में आसानी के लिए फास्ट बिलिंग का फायदा भी ले सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपने मुताबिक जगह बुक करानी होगी.

सबसे पहले ग्राहकों को इस लिंक पर जाना होगा- https://bit.ly/2NmW4sB. यहां अपनी निजी डिटेल, खरीदारी की तारीख, समय और स्टोर की लोकेशन को भरना है. उसके बाद ग्राहकों को जगह बुकिंग को लेकर एसएमएस या ई-मेल के द्वारा बुकिंग की जानकारी को कन्फर्म किया जाएगा. स्टोर में मौजूद कस्टमर सर्विस डेस्क पर आपको इसे दिखाना होगा.

एयटेल थैंक्स के ग्राहक बिग बाजार की इस सेल में कैशबैक भी ले सकते हैं. इसके लिए ग्राहकों को फ्यूचर ऐप डाउनलोड करना होगा, ऐप को पहली बार डाउनलोड करने और रजिस्ट्रेशन करने पर उन्हें 100 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा.

