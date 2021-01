Airtel में जोरदार तेजी, आगे भी दिखेगा शेयर का दम! इन वजहों से मिल सकता है अच्छा रिटर्न

Airtel Stock Zoom: टेलिकॉम कंपनी एयरटेल के शेयरों में बुधवार यानी 13 जनवरी को जोरदार तेजी देखने को मिली है. आज इंट्राडे में एयरटेल का शेयर 6 फीसदी की जोरदार तेजी के साथ 602 रुपये के करीरब पहुंच गया. यह अपने रिकॉर्ड हाई के करीब है. कंपनी को डिपार्टमेंट आफ टेलिकम्युनिकेशन से FDI की लिमिट बढ़ाने को मंजूरी मिली है. एयरटेल विदेशी निवेश की लिमिट 100 फीसदी पूरी करने की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी. इस खबर के दम पर आज एयरटेल में जोरदार खरीददारी रही. ब्रोकरेज हाउस भी शेयर को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं.

एयरटेल के सेंटीमेंट लगातार बेहतर बने हुए हैं. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 3 महीने में शेयर का भाव 45 फीसदी चढ़ा है. 13 अक्टूबर 2020 को शेयर का भाव 415 रुपये था जो आज यानी 13 जनवरी 2021 को 602 रुपये पर पहुंच गया. शेयर के लिए 52 हफ्तों का हाई 612 रुपये है, जो 20 मई 2020 को बना था.

ब्रोकरेज हाउस एयरटेल को लेकर पॉजिटिव दिख रहे हैं. उन्हें शेयर में मौजूदा भाव से भी तेजी आने की उम्मीद है. अलजग अलग ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो शेयर में 730 रुपये तक का लक्ष्य दिया है.

CLSA: ब्रोकरेज हाउस CLSA ने भारती एयरटेल में निवेश की सलाह देते हुए लक्ष्य 730 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज के अनुसार साल 2020 में जहां जियो का रेवेन्यू मार्केट शेयर 37 फीसदी पहुंचा, वहीं एयरटेल का भी 32 फीसदी तक पहुंच गया. नए साल 2021 की बात करें तो टैरिफ हाइक और डाटा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ने से यह ग्रोथ बनी रहेगी. एयरटेल का एआरपीयू बेहतर है. बढ़ते फ्री कैश-फ्लो, इंडस टावर डील से कर्ज में कमी संभव होने का फायदा भी मिलेगा. ब्रोकरेज का अनुमान है कि FY21-23 में EBITDA CAGR 16 फीसदी रह सकता है.

मॉर्गन स्टैनले: ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनले ने एयरटेल पर ओवरवेट रेटिंग देते हुए 680 रुपये का लक्ष्य तय किया है. ब्रोकरेज के अनुसार FPI सीमा बढ़ाने की मंजूरी पॉजिटिव संकेत है. विदेशी निवेश्या की लिमिट 100 फीसदी करने पर काम शुरू हो गया है. वहीं अगस्त 2020 में अंडरपर्फार्मेंस के बदले, तेजी का अनुमान है.

एक्सपट्र एयरटेल के अर्निंग आउटलुक को लेकर भी पॉजिटिव हैं. दिसंबर तिमाही में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जोड़ने और आगे टैरिफ हाइक का फायदा कंपनी को मिलेगा. कंपनी का एआरपीयू दिसंबर तिमाही में 165 रुपये हो जाने का अनुमान है. इंडियन वायरलेस रेवेन्यू में भी ग्रोथ का अनुमान है. ब्रोकरेज हाउस एचएसबीसी के अनुसार FY20-23e के लिए एयरटेल के रेवेन्यू और एबिटडा में 12 फीसदी और 15 फीसदी CAGRs के हिसाब से ग्रोथ दिख सकती है.

(नोट: हमने यहां जानकारी शेयर के प्रदर्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के आधार पर दी है. बाजार के जोखिम को देखते हुए निवेश के पहले एक्सपर्ट की राय लें.)

