नतीजों के बाद रिकॉर्ड हाई पर Airtel; निवेशक शेयर खरीदें, बेचें या अभी करें इंतजार

Airtel Stocks on Record High: तिमाही नतीजों के बाद भारती एयरटेल ने 4 फरवरी के कारोबार में अपना रिकॉर्ड हाई बना दिया. शुरूआत कारोबार में एयरटेल के शेयरों में अच्छी तेजी रही और यह 623 रुपये के भाव तक पहुंचा तो एक साल का हाई है. बुधवार को नतीजों के दिन शेयर 609 रुपये के भाव पर बंद हुआ था. दिसंबर तिमाही में एयरटेल घाटे से मुनाफे में आई है. इसके पहले लगातार 6 तिमाही तक कंपनी को घाटा हुआ था. कंपनी का एआरपीयू बढ़कर 166 रुपये हो गया जो जियो से भी ज्यादा है. फिलहाल तिमाही नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस ने भी शेयर को लेकर अपनइ राय दी है. जानते हैं कि तिमाही नतीजों के बाद शेयर खरीदना खहिए या बेचना चाहिए.

दिसंबर तिमाही में भारती एयरटेल का एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर यानी ARPU तिमाही आधार पर 2 फीसदी बए़कर 166 रुपये हो गया है. पिछली तिमाही में यह 162 रुपये थे. घरेलू टेलि​कॉम इंडस्ट्री में एयरटेनल का ARPU सबसे ज्यादा है. दिसंबर तिमाही में एयरटेल का रेवेन्यू करीब 6 फीसदी बढ़कर 26,518 करोड़ रुपए पहुंच गया है. दूसरी तिमाही में यह 25000 करोड़ के आस पास था. भारत में वायरलेस कारोबार से होने वाली आय 14,778.9 करोड़ रुपए रही

दिसबंर तिमाही में एयरटेल घाटे से मुनाफे में आई है. तीसरी तिमाही में कंपनी को 853.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है, जबकि दूसरी तिमाही में एयरटेल को 763.2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था. तीसरी तिमाही में कंपनी के EBITDA 12177.7 करोड़ रुपये रहा है जबकि EBITDA मार्जिन 45.9 फीसदी रहा है. कंपनी का इंडिया कस्टमर बेस सालाना आधार पर 8.9 फीसदी बढ़ा है. अफ्रीका कस्टमर बेस में भी बढ़ोत्तरी रही है.

ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने एयरटेल में खरीद की सलाह बरकरार रखी है. हालांकि शेयर के लिए कोई टारगेट नहीं दिया है. ब्रोकरेज का कहना है कि तीसरी तिमाही में कंसो रेवेन्यू/EBITDA में तिमाही आधार पर 6%/9% की ग्रोथ रही है. इंडिया कारोबार में मोबाइल EBITDA 12 फीसदी बढ़ा है. पिछले 3 तिमाही से टैरिफ न बढ़ने के बाद भी ARPU में 8 फीसदी ग्रोथ रही है. वहीं इस दौरान घरेलू स्तर पर वायरलेस EBITDA 30 फीसदी बए़ गया है. हालांकि नेट डेट और इंटरेस्ट कास्ट दोनों में इजाफा हुआ है.

ब्रोकरेज हाउस CLSA ने भी एयरटेल में खरीददारी की सलाह दी है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए लक्ष्य 730 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज के अनुसार एयरटेल का ARPU बढ़ा है, वहीं EBITDA में भी सुधार हुआ है. कंपनी का कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है. हालांकि ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने एयरटेल पर होल्ड रेटिंग दी है और लक्ष्य को 675 रुपये तय किया है. ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी का सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है. घरेलू और विदेशी कारोबार मजबूत हुआ है जो पॉजिटिव संकेत हैं.

