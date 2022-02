Stock in Focus: Airtel, Metro Brands, Adani Power, SJVN में दिखेगा एक्शन! इंट्राडे में कमाई के लिए रखें नजर

जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने की बजाए गहराता जा रहा है. ऐसे में शेयर बाजार के लिए अनिश्चितता का महौल है. अगले कुछ दिन भी बाजार वोलेटाइल रह सकता है.

रूस और यूक्रेन संकट के बीच आज फिर दुनियाभर के बाजारों में सतर्क मोड में कारोबार हो रहा है (pixabay)

Stocks in Focus Today: रूस और यूक्रेन संकट के बीच आज फिर दुनियाभर के बाजारों में सतर्क मोड में कारोबार हो रहा है. रूस के खिलाफ नाटो देशों की बयानबाजी लगातार जारी है. जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होने की बजाए गहराता जा रहा है. ऐसे में शेयर बाजार के लिए अनिश्चितता का महौल है. अगले कुछ दिन भी बाजार वोलेटाइल रह सकता है. हालांकि इस बीच किसी पॉजिटिव खबर के दम पर कुछ शेयर बाजार में एक्शन दिखाने को तैयार हैं. जिन खबरों में पॉजिथ्अव ट्रिगर हैं, उनपर आज इंट्राडे कारोबार में रिटर्न के लिए नजर रखी जा सकती है. इन शेयरों में आज Airtel, Metro Brands, Adani Power, Hindalco Industries, Fortis Healthcare, Rain Industries, Mahindra Lifespace Developers, SJVN जैसे शेयर शामिल हैं. Bharti Airtel Bharti Airtel इंडस टावर में हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार हो गई है. कंपनी वोडाफोन से इंडस टावर्स में 4.7 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी. इसने टावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में हिस्सेदारी के खरीदने के लिए Vodafone Group Plc से संबद्ध कंपनी यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है. Metro Brands Metro Brands के बोर्ड की बैठक 7 मार्च को होगी. राकेश झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी ने कहा है कि बोर्ड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इंटरिम डिविडेंड देने पर विचार करने के लिए 7 मार्च को बैठक करेगा. डिविडेंड पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट 19 मार्च होगा. Adani Power सुप्रीम कोर्ट से Adani Power के पक्ष में एक फैसला आया है. कोर्ट ने राजस्थान स्थित 3 वितरण कंपनियों (Discoms) को आदेश दिया है कि वे 4 हफ्ते के अंदर अडानी पावर को कुल 4200 करोड़ रुपये के कम्पेन्सेटरी टैरिफ का भुगतान करें. कंपनी के शेयर में 25 फरवरी के कारोबार में 12 फीसदी से ज्यादा की तेजी देखने को मिली थी. Hindalco Industries Hindalco ने ब्राजील की कंपनी के साथ समझौता किया है. एल्युमीनियम कंपनी ने हिंडाल्को डो ब्राजील इंडस्ट्रिया कॉमर्सिया डी एल्युमिना लिमिटेडए (एचडीबी) में अपनी संपूर्ण इक्विटी हिस्सेदारी बेचने के लिए ब्राजील की फर्म टेराबेल एम्प्रीडीमेंटोस लिमिटेड के साथ एक शेयर परचेज एग्रीमेंट किया है. Fortis Healthcare रेटिंग एजेंसी Crisil ने Fortis Healthcare की रेटिंग को अपग्रेड किया है. Crisil ने प्राइवेट हॉस्पिटल चेन के लिए लंबी अवधि की रेटिंग को ‘A+’ से ‘AA-‘ कर दिया है. वहीं रेटिंग को विकासशील प्रभावों के साथ निगरानी में रखा है. इसके अलावा, शॉर्ट टर्म रेटिंग को ‘A1’ से A1+ में अपग्रेड किया है और विकासशील प्रभावों के साथ रेटिंग को निगरानी में रखा गया है. Rain Industries Rain Industries को दिसंबर तिमाही में घाटा हुआ है. कंपनी को दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 72.3 करोड़ रुपये का कंसो घाटा हुआ है. जबकि जो एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 322 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था. हालांकि ​कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 52 फीसदी बढ़कर 4,026 करोड़ रुपये हो गया है. Mahindra Lifespace Developers Mahindra Lifespace Developers में कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 23 फरवरी को ओपेन मार्केट ट्रांजेक्शन के जरिए अतिरिक्त 2.19 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं. इसके साथ, कंपनी में इसकी हिस्सेदारी 4.98 फीसदी से बढ़कर 5.13 फीसदी हो गई है. SJVN सरकार ने SJVN द्वारा किन्नौर में 400 मेगावाट सौर पार्क के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. परियोजनाओं से कंपनी को 2023 तक 5,000 मेगावाट, 2030 तक 25,000 मेगावाट और 2040 तक 50,000 मेगावाट की शेयर विजन हासिल करने में मदद मिलेगी.

