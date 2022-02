Stocks in News: आज Airtel, IRCTC, Lupin, Bata समेत ये स्टॉक कराएंगे कमाई! इन वजहों से दिख सकता है जोरदार एक्शन

कॉरपोरेट अर्निंग या किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयरों को लेकर मजबूत सेंटीमेंट बने हैं. आज खबरों या मजबूत नतीजों के दम पर उनके शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है.

Trending Stocks Today: शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है. हालांकि इस बीच कॉरपोरेट अर्निंग या किसी पॉजिटिव ट्रिगर के चलते कुछ शेयरों को लेकर मजबूत सेंटीमेंट भी बने हैं. आज खबरों या मजबूत नतीजों के दम पर उनके शेयरों में जोरदार एक्शन देखने को मिल सकता है. ऐसे में अगर आप इंट्राडे में किसी बेहतर शेयर की तलाश में हैं तो उन शेयरों पर नजर रख सकते हैं. आज की लिस्ट में ऐसे शेयरों में Bharti Airtel, IRCTC, Jindal Steel & Power, Bata India, Latent View Analytics, Lupin, Data Patterns (India), Vedanta, Power Grid, Tata Power, ACC, Nykaa, Aurobindo Pharma, DCB Bank, Engineers India, GMR Infrastructure, Paras Defence, SAIL जैसे नाम शामिल हैं. Bharti Airtel टेलिकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी Bharti Airtel को दिसंबर तिमाही में 829.6 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. हालांकि मुनाफे में 3 फीसदी की कमी आई है. वहीं रेवेन्यू तिमाही आधार पर 28,326.4 करोड़ से बढ़कर 29,866.6 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं एआरपीयू भी 6.5 फीसदी बढ़ा है. IRCTC IRCTC के लिए दिसंबर तिमाही बेहतर रही. कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर दोगुने से ज्यादा बढ़ा है. इस दौरान कंपनी का मुनाफा 78.08 करोड़ से बढ़कर 208.8 करोड़ हो गया है. वहीं कंपनी का रेवेन्यू भी 224.37 करोड़ से बढ़कर 540.21 करोड़ हो गया है. Jindal Steel & Power Jindal Steel & Power का मुनाफा दिसंबर तिमाही में घटा है. कंपनी को इस दौरान 1621.68 करोड़ का मुनाफा हुआ. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में मुनाफा 2439.89 करोड़ था. वहीं रेवेन्यू सालाना आधार पर 9280.54 करोड़ से बढ़कर 12,524.86 करोड़ हो गया है. Bata India Bata के लिए भी दिसंबर तिमाही बेहतर रही है. इस दौरान कंपनी का मुनाफा करीब 3 गुना बढ़ा है. यह सालाना आधार पर 26.4 करोड़ से बढ़कर 72.32 करोड़ रहा है. वहीं रेवेन्यू सालाना आधार पर 615.6 करोड़ से बढ़कर 841.3 करोड़ रुपये रहा है. Indraprastha Gas कंपनी को दिसंबर तिमाही में 308.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है. जबकि एक साल पहले की समान तिमाही में यह 400.5 करोड़ रुपये रहा था. वहीं कंपनी का रेवेन्यू इस दौरान 1831.19 करोड़ से बढ़कर 2125.46 करोड़ रुपये रहा है. Latent View Analytics कंपनी को दिसंबर तिमाही में 49.92 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है. यह एक साल पहले की समान तिमाही में 22.45 करोड़ रुपये था. वहीं रेवेन्यू 78.25 करोड़ से बढ़कर 107.75 करोड़ रुपये हो गया है. Lupin Lupin के शेयरों में भी आज एक्शन देखने को मिल सकता है. कंपनी के Arformoterol Tartrate inhalation solutio पर नजर बनी रहेगी. इन्हेलेशन सॉल्यूशन को USFDA से मंजूरी मिल गई है. Data Patterns (India) कंपनी का मुनाफा दिसंबर तिमाही में करीब दोगुना हो गया है. यह सालाना आधार पर 4.4 करोड़ से बढ़कर 8.96 करोड़ रुपये रहा है. वहीं इस दौरान रेवेन्यू भी 22.41 करोड़ से करीब डबल होगकर 43.84 करोड़ हो गया है. Vedanta मेटल सेक्टर के दिग्गज Vedanta का शेयर भी आज एक्शन दिखा सकता है. कंपनी ने कारोबार रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला वापस ले लिया है. कंपनी की कारोबार अलग करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है. आज इन कंपनियों के आएंगे नतीजे आज यानी 9 फरवरी को कुछ बड़ी और छोटी कंपनियां अपने तिमाही नतीजे जारी करने जा रही हैं. इनमें Power Grid, Tata Power, ACC, FSN E-Commerce Ventures (Nykaa), Aurobindo Pharma, Berger Paints, Abbott India, DCB Bank, Engineers India, GMR Infrastructure, HEG, Indiabulls Housing Finance, Jindal Stainless (Hisar), Paras Defence, Petronet LNG, SAIL, Spencers Retail, TTK Healthcare, और Welspun Specialty प्रमुख हैं.

